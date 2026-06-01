María Dolores de Cospedal entra en el consejo de Naturhouse

Los accionistas de Naturhouse han aprobado el nombramiento de María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa y expresidenta de Castilla-La Mancha, como nueva consejera independiente de la compañía. La decisión se ha adoptado durante la junta general ordinaria celebrada por la multinacional, en la que también se han ratificado cambios en el consejo de administración y la distribución de un dividendo de tres millones de euros.

La incorporación de María Dolores de Cospedal forma parte de una reorganización del órgano de gobierno de Naturhouse que ha sido sometida a votación durante la junta. Según la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la ex secretaria general del Partido Popular ocupará el cargo de consejera independiente durante un periodo de cuatro años.

Junto a este nombramiento, los accionistas han aprobado la reelección de Félix Revuelta Fernández como consejero ejecutivo, así como la continuidad de Vanessa Revuelta Rodríguez y Kilian Revuelta Rodríguez como consejeros dominicales. También ha sido reelegido Rafael Moreno Barquero como consejero externo.

La junta ha acordado además la incorporación de Carmen Martín Llopis como consejera independiente, igualmente por un mandato de cuatro años.

La compañía ha señalado que todos los acuerdos incluidos en el orden del día recibieron el respaldo de una amplia mayoría de los accionistas presentes o representados en la reunión.

Nuevas responsabilidades en las comisiones

Tras su incorporación al consejo, las nuevas consejeras independientes han asumido funciones dentro de las comisiones especializadas de la sociedad.

En concreto, María Dolores de Cospedal ha sido designada presidenta de la Comisión de Auditoría, uno de los órganos encargados de supervisar los procesos de control interno, gestión de riesgos e información financiera de la compañía.

Por su parte, Carmen Martín Llopis presidirá la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, responsable de proponer políticas relacionadas con la composición del consejo y la remuneración de sus miembros y directivos.

Además de estos cambios, el consejo de administración ha aceptado la renuncia de Alfonso Barón Bastarreche, que ejercía como secretario no consejero, y de Ramón Fernández Izquierdo, vicesecretario no consejero.

Para sustituirlos, el órgano rector ha nombrado por unanimidad a Francisco Javier González Calvo como secretario no consejero y a Gonzalo Arroyo Díaz como vicesecretario no consejero.

Aprobadas las cuentas de 2025

Durante la junta también se aprobaron las cuentas anuales y los informes de gestión, tanto individuales como consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025.

Los accionistas dieron igualmente su respaldo a la propuesta de aplicación del resultado, a la distribución de reservas voluntarias, a la política de remuneraciones para 2026 y a la votación consultiva del informe de retribuciones correspondiente al ejercicio anterior.

Naturhouse cerró 2025 con un beneficio neto superior a los 10,09 millones de euros, lo que representa un incremento del 2,3% respecto a 2024.

La compañía explicó que estos resultados se produjeron en un contexto marcado por su estrategia de optimización de la red de franquicias y establecimientos propios, centrada en la rentabilidad y apoyada en medidas de control de costes.

Dividendo de tres millones de euros

El consejo de administración ha aprobado igualmente la distribución de tres millones de euros brutos en dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

El reparto equivale a 0,05 euros brutos por acción y se abonará el próximo 27 de julio.

Según ha comunicado la empresa, el 22 de julio será la última fecha para adquirir acciones con derecho a percibir el dividendo. A partir del 23 de julio, los títulos cotizarán sin derecho a este pago, mientras que el 24 de julio se tomará como fecha de registro para determinar los accionistas beneficiarios.

Evolución del negocio por mercados

Pese al aumento del beneficio neto, la facturación de Naturhouse registró un descenso durante el ejercicio pasado.

Las ventas alcanzaron algo más de 47,6 millones de euros, lo que supone una reducción del 3,6% respecto a 2024.

Por mercados, Francia se mantuvo como el principal país por volumen de negocio, con una facturación de 19,2 millones de euros, un 1,3% superior a la del año anterior.

En España, los ingresos se situaron en 10,1 millones de euros, tras registrar una caída del 6%. En Italia, el descenso fue del 7,8%, mientras que en Polonia la reducción alcanzó el 8,1%.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 14,4 millones de euros, un 6,3% menos que en 2024. El margen Ebitda fue del 30,3%, lo que supone una reducción de 0,9 puntos porcentuales respecto al ejercicio precedente.