Azura obtiene la certificación B Corp para sus entidades que operan su negocio de tomates cherry

Azura, grupo familiar franco-marroquí, anunció que ha obtenido la certificación B Corp para sus entidades que operan su negocio de tomates cherry, tras un proceso de evaluación independiente realizado por B Lab, la organización sin ánimo de lucro que creó esta certificación internacional.

Este reconocimiento formaliza más de 35 años de altos estándares y compromiso, y confirma la capacidad del Grupo para demostrar impactos positivos y medibles en las cinco dimensiones clave de su cadena de valor: gobernanza, empleados, medio ambiente, clientes y comunidad.

Azura indicó que ha demostrado así la solidez de sus políticas y acciones concretas, en particular mediante la estructuración de un marco ético a nivel del grupo, una gestión integrada de las cuestiones de agua, clima y biodiversidad, así como el relanzamiento de un programa de alfabetización en beneficio de los equipos y territorios donde opera el Grupo.

El sector global de frutas y verduras cuenta actualmente con solo dieciséis empresas certificadas como B Corp, y el segmento del tomate sigue estando muy poco representado. Además, solo el 2% de las empresas B Corp certificadas en el mundo cuentan con más de 1.000 empleados, lo que ilustra el nivel de exigencia requerido para un grupo del tamaño de Azura. Según la compañía, la entrada de Azura en esta comunidad refuerza así la dinámica de transformación de un sector enfrentado a desafíos sociales y medioambientales decisivos.

Azura cumple con los estándares transversales de B Lab en materia social, medioambiental y de gobernanza. Las empresas certificadas como B Corp tienen 3,1 veces más probabilidades de medir su rendimiento social y medioambiental, 3,7 veces más de integrar objetivos sociales y medioambientales en sus decisiones clave, y 2,6 veces más probabilidades de evaluar a sus directivos por su contribución al propósito.

Al unirse a la comunidad de empresas B Corp certificadas, Azura se une a 10.000 empresas que convierten la economía en una fuerza al servicio de los seres humanos y los seres vivos. Estos negocios también tienen 2,7 veces más probabilidades de defender mejores estándares sociales y medioambientales, contribuyendo a una economía más inclusiva y equitativa.