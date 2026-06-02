Marvell se dispara un 30% en bolsa tras las palabras del CEO de Nvidia

Marvell Technology, una empresa estadounidense dedicada al diseño y desarrollo de semiconductores y que se ha especializado en el desarrollo de estos para infraestructuras de datos como los de la Inteligencia Artificial (IA), ha visto cómo su cotización en bolsa se ha disparado más de un 30% este martes después de que el fundador y CEO de Nvidia dijera en el mismo día que Marvell "es la próxima empresa de un billón de dólares".

Todo ha tenido su origen en las palabras que Jensen Huang, el CEO de Nvidia, ha dedicado a Marvell en una conferencia en Taipéi junto con el CEO de Marvell, Matt Murphy. En palabras de Huang: "Marvell es la próxima empresa que alcanzará el billón de dólares, damas y caballeros". No es casualidad que Nvidia invirtiera alrededor de 2.000 millones de dólares en Marvell a finales del mes de marzo.

Su cotización se dispara un 30%

Desde que estas palabras fueran pronunciadas por la octava persona más rica del mundo (con un patrimonio de 195.000 millones de dólares, según Forbes), la cotización de Marvell en el Nasdaq estadounidense no ha hecho más que crecer en el día de hoy y en el momento en que se publica este artículo dicha cotización ha crecido un 30,14%, pasando de tener un valor en bolsa de 252,47 dólares por acción al inicio de la jornada bursátil a uno de 285,57 dólares poco antes de llegar a la mitad de la jornada bursátil en Estados Unidos.

En el siguiente gráfico de Investing podemos verlo:

Al margen del brutal crecimiento en lo que va de día, esta es una empresa que ha crecido también de forma considerable en lo que va de año. Si a principios de año la cotización en bolsa de Marvell era de 89,39 dólares por acción, hasta el pasado 29 de mayo las acciones de esta empresa ya tenían un valor unitario de 205 dólares. Es decir, sin contar con el crecimiento de hoy sus acciones se han revalorizado un 129,3%.

Marvell se ha especializado en el diseño y desarrollo (que no fabricación) de chips de alto rendimiento utilizados en infraestructuras de datos globales, entre los que se incluye la computación en la nube, la Inteligencia Artificial, las redes empresariales, las redes de operadores 5G y los sistemas para la industria automotriz, de ahí que se haya vuelto tan importante como para que el CEO de la empresa con mayor capitalización de mercado del planeta tenga en tan alta estima a Marvell.

Ha escalado 46 puestos entre las empresas más valoradas del mundo

Por su parte, y gracias al crecimiento experimentado en lo que va de jornada, Marvell ha pasado de ser la empresa número 116 en capitalización de mercado en todo el mundo a ser la empresa número 70. Es decir, gracias a las palabras de Jensen Huang ha escalado 46 puestos en esta clasificación, superando a empresas como Wells Fargo, Shell, L’Oréal, Toyota, Siemens, McDonald o American Express.