Hochtief (ACS) se adjudica una planta de tratamiento de agua para semiconductores en Alemania

Hochtief se ha adjudicado un contrato con SachsenEnergie para diseñar y construir una moderna planta de tratamiento de agua fluvial destinada a la industria de semiconductores en Dresde, Alemania. A partir de 2030, la instalación suministrará agua industrial procedente del río Elba a las empresas ubicadas en el mayor clúster de semiconductores de Europa.

"Este proyecto subraya nuestro enfoque estratégico en mercados futuros de alto crecimiento, como los semiconductores, la energía y las infraestructuras sostenibles", afirmó Juan Santamaría, consejero delegado del Grupo ACS y de Hochtief. "Al combinar nuestra experiencia en diseño, ejecución y operaciones, contribuimos a garantizar el suministro de agua industrial esencial, al tiempo que apoyamos el desarrollo sostenible de un importante centro tecnológico europeo".

Hochtief ejecutará el proyecto bajo un modelo de contratación en dos fases que incluye una fase de diseño hasta abril de 2028, y está previsto que la construcción comience a mediados de 2027. A la construcción le seguirá un periodo de funcionamiento de prueba de un año y un contrato de mantenimiento de varios años.

El alcance del proyecto incluye la entrega de una planta de tratamiento de agua de alta capacidad, lo que abarca la construcción del edificio, la ingeniería de la planta y la ingeniería de procesos. La instalación funcionará como proveedor central de agua para la industria de los semiconductores en la región de Dresde.