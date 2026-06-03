Inditex propone a José Ignacio Goirigolzarri como consejero independiente en sustitución de Echenique

El Consejo de Administración de Inditex ha propuesto el nombramiento del expresidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, como nuevo consejero independiente de la compañía. Su designación se someterá a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, prevista para el 7 de julio en el domicilio social del grupo textil, en sustitución de Rodrigo Echenique, que dejará su puesto al finalizar su mandato el próximo 12 de julio.

La propuesta sitúa a Goirigolzarri como consejero independiente dentro de la estructura del Consejo de Administración. Su incorporación se plantea tras la salida de Echenique, cuyo mandato concluye en julio. La decisión definitiva quedará en manos de los accionistas en la próxima Junta.

Junta de Accionistas del 7 de julio

En la misma reunión, Inditex someterá a votación la reelección de varios miembros del Consejo. Entre ellos, Óscar García Maceiras como consejero ejecutivo, así como Marta Ortega y Flora Pérez en la categoría de consejeras dominicales.

También se propondrá la continuidad de Denise Patricia Kingsmill, Pilar López y Belén Romana como consejeras independientes. Todas estas designaciones forman parte del orden del día previsto para la Junta Ordinaria.

Dividendo con cargo a 2025

Otro de los puntos relevantes será la aprobación de un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados de 2025. Esta cuantía se divide en un dividendo ordinario de 1,20 euros y un extraordinario de 0,55 euros por título.

El pago se estructura en dos desembolsos iguales de 0,875 euros por acción. El primero ya se abonó el 4 de mayo, mientras que el segundo está previsto para el 2 de noviembre de 2026, desglosado en 0,325 euros ordinarios y 0,550 euros extraordinarios.

Otros acuerdos del orden del día

La Junta también abordará la reelección de EY como auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo para el ejercicio 2026. Asimismo, se someterá a votación la política de remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2027, 2028 y 2029, junto con el informe anual de remuneraciones correspondiente a 2025.

Estos puntos completan el orden del día que la compañía llevará a sus accionistas en la próxima Junta General Ordinaria.