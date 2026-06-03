Inditex sigue imparable: eleva su beneficio un 5,4% y gana 1.375 millones en el primer trimestre del año

Inditex sigue creciendo. Durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026-2027, comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de abril, la compañía obtuvo un beneficio neto de 1.375 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,4% respecto al mismo periodo del año anterior. De hecho, la empresa también elevó sus ventas un 5,8%, hasta los 8.750 millones de euros, en un contexto en el que destaca la evolución de sus colecciones de primavera-verano y el avance de su modelo integrado de tiendas físicas y canal digital.

En este sentido, la multinacional fundada por Amancio Ortega ha señalado que el trimestre estuvo marcado por un "sólido" desempeño operativo, apoyado en la actividad de sus equipos y en la ejecución de su estrategia comercial. Además, entre el 1 de mayo y el 1 de junio de 2026, las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante crecieron un 11,5% respecto al mismo periodo de 2025.

Mejora de márgenes y resultados operativos

En este contexto, el margen bruto de Inditex alcanzó los 5.359 millones de euros, un 6,9% más que un año antes. Concretamente, la compañía situó este indicador en el 61,2% de las ventas, lo que representa una mejora de 67 puntos básicos frente al primer trimestre de 2025. Por su parte, la venta a tipo de cambio constante avanzó un 8,8%, mientras que los principales indicadores operativos tambiénaron incrementos.

Además, el resultado operativo (Ebitda) creció un 7,3%, hasta los 2.568 millones de euros. Del mismo modo, el resultado neto de explotación (Ebit) aumentó un 7%, situándose en 1.756 millones de euros. Asimismo, el resultado antes de impuestos alcanzó los 1.762 millones de euros, un 5,5% más, con un margen antes de impuestos del 20,1%. Así las cosas, la empresa ha destacado que las colecciones de primavera-verano fueron "muy bien recibidas" por los clientes, un factor que contribuyó a la evolución de las ventas durante el periodo analizado.

Al respecto, cabe destacar que, durante el trimestre, Inditex llevó a cabo actuaciones de optimización comercial en 44 mercados, incluyendo reformas, reubicaciones, aperturas y absorciones de establecimientos. Al cierre del periodo, el grupo contaba con 5.456 tiendas en todo el mundo. La compañía considera que estas actuaciones continúan siendo una de las herramientas para mejorar la productividad de su red comercial.

En paralelo, la empresa ha señalado que todas las líneas de gasto han sido objeto de un seguimiento riguroso y presentan una evolución favorable. Los gastos operativos crecieron un 6,4% durante el trimestre. En cuanto a la situación financiera, la posición financiera neta se situó en 10.796 millones de euros al cierre del primer trimestre fiscal, mientras que el inventario a 30 de abril de 2026 fue un 1% superior al registrado un año antes. Según la compañía, las existencias mantienen un elevado nivel de calidad y permiten responder con flexibilidad a la demanda de los consumidores.

Inversiones y crecimiento previsto para 2026

Inditex opera actualmente en 215 mercados y considera que existen oportunidades de crecimiento debido a la fragmentación del sector y a la reducida cuota que mantiene en cada uno de ellos. La compañía prevé que el espacio bruto aumente alrededor de un 5% en 2026, acompañado por una contribución positiva de la superficie comercial a las ventas y por el crecimiento del negocio digital.

Respecto al impacto de las divisas, la empresa estima que los tipos de cambio actuales podrían tener un efecto negativo del 1% sobre las ventas durante este ejercicio. También espera mantener un margen bruto estable, con una variación de más o menos 50 puntos básicos.

Con todo, para reforzar su desarrollo a largo plazo, el grupo continúa ejecutando inversiones dirigidas a incrementar su capacidad operativa y tecnológica. En este contexto, prevé destinar alrededor de 2.300 millones de euros en inversiones ordinarias durante 2026.

Asimismo, la compañía ha indicado que parte de estas inversiones se orientarán a la optimización del espacio comercial, la integración tecnológica de las tiendas y el desarrollo de las plataformas de venta digital. Inditex también ha destacado el papel creciente de la inteligencia artificial en sus actividades. Según explica la compañía, esta tecnología está cada vez más integrada en las operaciones del grupo y sirve de apoyo a los equipos de trabajo, además de contribuir a mejorar la experiencia de los clientes.