Pese a que es una empresa deficitaria, el Gobierno sigue inyectando dinero en Correos y, por tanto, dilapidando recursos públicos con el fin de mantener a flote una compañía que, de otro modo, hubiera quebrado. En este sentido, en Libre Mercado hemos detallado cómo el Ejecutivo, mediante la firma del Acuerdo Marco Estratégico 2024-2028, rubricado entre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Correos y los sindicatos CCOO y UGT, aseguró una inyección de 4.000 millones de euros a Correos.

Sin embargo, para el Gobierno esta cantidad debe de ser insuficiente, porque acaba de aprobar la transferencia de otros 800 millones hasta 2030. Así se establece en el contrato-programa de Correos con el Estado para la prestación de servicios esenciales, que acaba de ser aprobado por el Gobierno, tal y como consta en la referencia de la reunión del Consejo de Ministros celebrada el pasado 2 de junio.

800 millones de dinero público

Este pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el contrato-programa de Correos, que regulará las condiciones de prestación de los servicios de interés económico general asignados a esta empresa postal pública. Tal y como explica el Ejecutivo, "dicho contrato-programa desarrolla la modificación de la Ley Postal 43/2010", en la que, concretamente, "se reconoce a Correos (...) como el instrumento idóneo de la Administración General del Estado para prestar Servicios de Interés Económico General (SIEG)".

De este modo, tal y como se detalla en la referencia de la última reunión del Consejo de Ministros, el contrato-programa plurianual estará en vigor hasta 2030 y se estructura en cuatro grandes bloques: la accesibilidad a las comunicaciones postales, la accesibilidad a servicios financieros básicos, el acceso universal a la Administración General del Estado y la puesta a disposición del Estado de los medios personales y materiales que se requieran en situaciones de seguridad o emergencia.

Así las cosas, el Gobierno anuncia también que "con este contrato-programa, Correos reforzará su papel como ventanilla única de la Administración General del Estado ofreciendo próximamente la posibilidad de adquirir deuda pública u obtener el certificado digital a través de sus oficinas". De este modo, el Ejecutivo trata de justificar este acuerdo defendiendo que "con la prestación de estos servicios, Correos contribuirá de forma decisiva a la cohesión territorial, económica y social, así como a la sostenibilidad y al bienestar público".

Con todo, el sindicato CCOO explica en un comunicado que este contrato-programa de Correos con Hacienda, por el cual se regularán las condiciones de prestación de los Servicios de Interés Económico General, "contará con una dotación económica de 806 millones de euros aprobada en marzo: 55 millones en 2025 y 150 millones anuales entre 2026 y 2030".

Empresa deficitaria

No obstante, lo cierto es que, pese a todo, las transferencias de dinero a Correos suponen un gran gasto de dinero público en una empresa deficitaria. De hecho, como hemos explicado en Libertad Digital, Correos no hubiera obtenido beneficios en el ejercicio de 2025 sin el rescate del Estado. Concretamente, pese a que la compañía comunicó un beneficio neto de 14,4 millones de euros, desde CCOO denuncian que la compañía postal, además de gracias al recorte de gasto y de plantilla, también ha registrado beneficios por la financiación del Estado.

Al respecto, la organización sindical detallaba en un comunicado que "la otra pata en la que se sustenta el resultado contable positivo está en los más de 400 millones de euros anuales destinados a financiar el Servicio Postal Universal (SPU) y los Servicios de Interés Económico General (SIEG) para los que ha sido designado Correos". De esta forma, subrayaban que "esto pone de manifiesto que la estabilidad financiera de la empresa depende, en gran parte, de estos recursos públicos y no tanto de la evolución del negocio".