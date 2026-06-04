ACS consolida su liderazgo global con la inclusión de Hotchief en el DAX alemán

Hochtief, filial del Grupo ACS, ha sido incluida en el DAX, el principal índice bursátil de Alemania, un movimiento que refuerza la presencia del grupo en los mercados de referencia europeos. Con esta incorporación, la compañía alemana pasa a formar parte del selectivo bursátil germano mientras la matriz española mantiene su posición en el IBEX 35.

La entrada de Hochtief en el DAX supone un nuevo paso para el grupo presidido por Florentino Pérez, que destaca el recorrido de la compañía en los últimos años y su implantación internacional. Según ha trasladado ACS, la inclusión reconoce la evolución de la empresa, su presencia global y la actividad desarrollada en sectores vinculados a la ingeniería, las infraestructuras y la innovación.

Presencia en dos de los grandes índices europeos

La incorporación de Hochtief al índice alemán sitúa al Grupo ACS con representación en los principales selectivos bursátiles de España y Alemania, dos de las mayores economías europeas.

El grupo considera que este avance refleja la posición alcanzada por la filial alemana en mercados internacionales y su capacidad para ejecutar proyectos de elevada complejidad.

ACS también ha señalado que este paso pone de relieve el trabajo desarrollado por los equipos de la compañía en distintos países y consolida el perfil internacional del grupo.