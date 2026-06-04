SpaceX pone precio a la mayor salida a Bolsa de la historia: 135 dólares por acción

SpaceX ultima una salida a Bolsa histórica con la que aspira a captar hasta 86.250 millones de dólares (74.276 millones de euros), una operación que situaría a la compañía de Elon Musk entre las diez empresas cotizadas más valiosas del mundo desde su debut en el mercado.

Según la documentación remitida a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y recogida por Europa Press, la empresa aeroespacial ha fijado en 135 dólares el precio de cada una de las más de 555 millones de acciones que pondrá inicialmente en circulación. La operación permitirá recaudar alrededor de 75.000 millones de dólares (64.588 millones de euros), aunque la cifra podría elevarse si los bancos colocadores ejercen la opción de vender títulos adicionales.

La compañía ha confirmado además que comenzará a cotizar tanto en el Nasdaq de Nueva York como en Nasdaq Texas bajo el símbolo 'SPCX'. La valoración prevista para el grupo alcanza los 1,77 billones de dólares (1,53 billones de euros), una cifra que convertiría a SpaceX en una de las mayores empresas cotizadas del mundo.

La mayor OPI de la historia

Con este movimiento, la firma fundada por Elon Musk superará ampliamente el récord conseguido en 2019 por Saudi Aramco, que logró recaudar 29.400 millones de dólares (25.320 millones de euros) en su debut bursátil. De este modo, SpaceX protagonizará la mayor Oferta Pública Inicial (OPI) registrada hasta la fecha.

El conglomerado no solo integra el negocio de lanzamientos espaciales, sino también otros proyectos como Starlink o modelos de IA como Grok. El debut bursátil de SpaceX podría además abrir la puerta a futuras salidas al mercado de compañías como OpenAI o Anthropic, cuya valoración se prevé también superior al billón de dólares.

La documentación presentada ante el regulador estadounidense refleja asimismo el control que Elon Musk seguirá manteniendo sobre la compañía tras la operación. El empresario conservará aproximadamente el 91,6% de las acciones ordinarias de Clase B junto a más del 82% del poder de voto total, lo que permitirá que SpaceX sea considerada una "empresa controlada" conforme a las normas de gobierno corporativo del Nasdaq.

Musk mantendrá el control

Esta condición exime a la compañía de ciertas obligaciones habituales en materia de independencia del consejo de administración, además de los comités encargados de remuneraciones o nombramientos.

SpaceX también ha advertido a los futuros accionistas de que no contempla repartir dividendos "en un futuro próximo". La compañía asegura que prevé destinar los posibles beneficios a financiar el crecimiento del negocio, aunque deja abierta la posibilidad de revisar esa política más adelante en función de la evolución de la empresa o de las condiciones del mercado.