El comprador de Telefónica Perú protagoniza una nueva operación en Latinoamérica al adquirir Shell en Argentina

El empresario argentino José Luis Manzano, protagonista este año de la adquisición de Telefónica Perú, vuelve a situarse en el centro de la actualidad económica latinoamericana tras la compra de los activos de Shell en Argentina junto a la multinacional energética suiza Mercuria.

La operación, valorada en 1.420 millones de dólares, incluye 894 estaciones de servicio, la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes, dos terminales de combustibles y dos instalaciones de abastecimiento aeroportuario, convirtiéndose en una de las mayores transacciones corporativas registradas en Argentina durante los últimos años.

Con este movimiento, Manzano consolida una trayectoria empresarial construida durante más de tres décadas en sectores estratégicos para la economía latinoamericana. Energía, telecomunicaciones, distribución eléctrica, infraestructuras y medios de comunicación forman parte de un ecosistema empresarial que le ha permitido participar en algunas de las operaciones más relevantes de la región.

La adquisición se produce apenas unas semanas después de que el empresario argentino culminara la compra de Telefónica Perú, una operación interpretada por numerosos analistas como una apuesta por el crecimiento de la conectividad y la transformación digital en América Latina.

José Luis Manzano forma parte del grupo de referencia de empresarios con mayor capacidad de influencia regional en sectores como energía, telecomunicaciones, infraestructuras y medios de comunicación; y es un recurrente de las listas de los líderes empresariales más influyentes de América Latina. Asimismo, se le relaciona como una de las figuras empresariales argentinas que identificó y respaldó tempranamente el alcance de las transformaciones económicas impulsadas por el presidente Javier Milei.

La nueva operación energética refuerza además la alianza de Manzano con Mercuria, una de las mayores compañías mundiales de comercialización de energía, presente en más de 50 países y con ingresos superiores a los 140.000 millones de dólares.

Tras las adquisiciones de Telefónica Perú y de los activos de Shell en Argentina, el empresario argentino consolida su posición como uno de los actores corporativos más activos de América Latina y una de las figuras empresariales con mayor proyección internacional dentro del actual ciclo económico iberoamericano.