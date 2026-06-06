Cofares reduce un 30% la intensidad de emisiones por unidad vendida en 2025

La cooperativa Cofares ha reducido en un 30% la intensidad de emisiones por unidad vendida durante el año 2025, logrando desacoplar el crecimiento de su negocio del impacto ambiental.

Este logro evidencia que "la sostenibilidad es sinónimo de eficiencia operativa". Así lo señaló Eduardo Pastor, presidente de Cofares, quien destacó que el concepto de logística farmacéutica sostenible "pasa a ser más que un proceso integrado en nuestra operativa diaria para convertirse en una palanca de transformación que combina precisión, innovación y responsabilidad con la salud de la población y del planeta".

Cofares realiza diariamente 2.455 rutas para abastecer a farmacias comunitarias en toda España. Gracias a su apuesta por la energía 100% renovable, la cooperativa ha evitado la emisión de más de 3.300 toneladas de CO2, demostrando que sus decisiones estratégicas tienen un impacto positivo y tangible en el medioambiente.

La cooperativa también ha reducido en un 25% las emisiones asociadas al transporte capilar hacia las farmacias, optimizando los kilómetros recorridos sin comprometer la calidad del servicio a sus cerca de 12.000 socios. Estos avances reflejan su compromiso con la sostenibilidad y la mejora continua en sus operaciones logísticas.

Liderazgo en la sostenibilidad

En 2025, Cofares obtuvo la primera estrella del programa Lean & Green, un reconocimiento que acredita la reducción en más del 20% de sus emisiones logísticas en tiempo récord. Además, su operador logístico Farmavenix fue galardonado con el Premio Lean & Green 2025 por su Plan de Reducción de Emisiones de CO2, consolidando el liderazgo del grupo en el sector.

La cooperativa también ha duplicado su capacidad de autoconsumo energético durante el pasado año. Entre las medidas implementadas, destaca la ampliación de su red fotovoltaica a nuevos almacenes, alcanzando un total de 13 instalaciones operativas, y la producción de más del 3% de la energía que consume a través de fuentes renovables.

Cofares superó en 2025 la barrera de 1 GWh de producción de energía limpia gracias a sus plantas fotovoltaicas, lo que ha permitido reducir significativamente su dependencia de la red eléctrica convencional. Estas acciones refuerzan su apuesta por un modelo energético sostenible y alineado con los objetivos globales de reducción de emisiones.

La compañía subrayó que continuará trabajando para generar una huella positiva en el medioambiente, avanzando en su estrategia de sostenibilidad y fomentando la integración de energías renovables en sus operaciones.