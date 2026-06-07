Telefónica, la empresa española mejor valorada para trabajar en Europa según el 'Financial Times'

Telefónica se ha convertido en la empresa española mejor posicionada en la clasificación Europe's Best Employers 2026, elaborada por el Financial Times junto a Statista, situándose por delante de otras entidades españolas de referencia como BBVA y Abanca.

La compañía alcanza el puesto 245 del ranking europeo, con una valoración de 80,21 puntos, lo que la convierte en la organización española con mejor desempeño entre las grandes corporaciones nacionales incluidas en esta prestigiosa clasificación laboral. BBVA figura con 74,37 puntos, mientras que Abanca se sitúa en torno a los 70,9 puntos, lo que supone una ventaja de casi seis puntos y más de nueve puntos, respectivamente, para la operadora.

El estudio identifica a las 1.000 mejores empresas para trabajar en Europa a partir de millones de evaluaciones realizadas por empleados de 26 países. La metodología combina la valoración directa de los profesionales sobre su propia compañía con la reputación que cada organización tiene entre trabajadores de otras empresas del mismo sector.

La posición alcanzada por Telefónica refuerza el reconocimiento internacional de la compañía como uno de los principales empleadores europeos y evidencia su capacidad para atraer y retener talento en ámbitos especialmente competitivos como la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las telecomunicaciones.

La clasificación del Financial Times es una de las referencias más relevantes en Europa para medir la percepción de los trabajadores sobre sus empleadores y evaluar aspectos como la cultura corporativa, las oportunidades de desarrollo profesional, la recomendación interna y la capacidad de generar compromiso entre los equipos.

En la edición de 2026, Telefónica no solo lidera la representación española en el listado, sino que se sitúa por delante de numerosas compañías europeas de gran tamaño pertenecientes a sectores como la banca, la industria, la energía y los servicios, consolidando así su posición como una de las marcas empresariales más atractivas para el empleo en Europa.