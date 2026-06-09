DES 2026 sitúa a Málaga como epicentro europeo de los agentes de IA con un impacto de más de 30 millones

DES–Digital Enterprise Show 2026, el mayor evento en Europa dedicado a la IA, abre hoy sus puertas en Málaga. Hasta el jueves el encuentro reunirá a más de 15.000 directivos internacionales que conocerán las soluciones tecnológicas más punteras del mercado para impulsar la competitividad de grandes corporaciones, pymes y administraciones públicas.

La organización de DES–Digital Enterprise Show 2026 generará un impacto económico de más de 30 millones de euros para la capital de la Costa del Sol, que registra durante esta semana un 98% de ocupación hotelera. De este modo, el evento también contribuye a la proyección internacional de la ciudad y a la dinamización de su economía.

Igualmente, DES 2026 promete ser muy especial por la celebración de su décimo aniversario. Como novedad, se ha rediseñado su formato convirtiéndose en un "evento de eventos" albergando siete áreas temáticas donde se mostrarán los avances en IA, ciberseguridad, cloud, soluciones para el retail, marketing y pymes, además de contar con un espacio para el talento emprendedor. Todo ello está concebido bajo los nombres de "Universo DES" y "DES Arena", congregando a 403 firmas expositoras que participarán activamente dando a conocer un total de 706 innovaciones tecnológicas.

Entre las innovaciones más relevantes se encuentran los agentes y plataformas integradas de IA que incrementan la productividad, la delegación de tareas, la creatividad y la hiperespecialización. En este sentido, se mostrarán agentes que organizan viajes corporativos con criterios de hiperpersonalización o que ayudan a la optimización de rutas para el sector logístico. Asimismo, se darán a conocer otras propuestas como tecnología háptica que, con la IA, transforma música en sensaciones físicas; o una experiencia digital que mezcla realidad extendida con movilidad real.

A su vez, China tendrá un peso importante al ser el país invitado. En su relación con España, el gigante asiático se ha erigido como el primer socio comercial en Asia, con un comercio bilateral de cerca de 48.000 millones de euros en 2025. Ante este panorama de cooperación, DES 2026 recibirá una delegación de la nación encabezada por Yongdong Wang, vicepresidente corporativo de Microsoft y presidente del Grupo de I+D en Asia-Pacífico; y Fred Sun, director general para Europa de Tencent Cloud, la división de computación en la nube de la matriz de WeChat. Ambos explicarán cómo están acelerando la incorporación de la IA a gran escala para que sea una solución práctica para las empresas y administraciones a fin de promover su competitividad.

Digital Business World Congress

El marco en el que se van a estudiar estas experiencias tecnológicas será el Digital Business World Congress, el mayor foro de digitalización de Europa que tendrá lugar en DES. En sus escenarios, 637 ponentes internacionales compartirán las claves para orientar el uso de herramientas de IA hacia la mejora de la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad de las organizaciones.

Sobre ello indagará una de las voces más esperadas de esta edición: la de Randi Zuckerberg, emprendedora tecnológica y exdirectora de marketing de Facebook. La empresaria detallará las estrategias que pueden seguir las compañías para traducir la IA en crecimiento medible convirtiéndose en una palanca real de promoción del negocio. Asimismo, el congreso abordará la implementación de la inteligencia artificial junto con otras soluciones – como el cloud, la computación cuántica, la analítica de datos o la realidad virtual – a fin de construir infraestructuras digitales más fuertes y resilientes.

Además, y por primera vez, el Digital Business World Congress acogerá un foro centrado en la evolución tecnológica en el ámbito de la defensa. En él, líderes de la Agencia Espacial Europea, la aeroespacial alemana DLR GfR mbH, la Guardia Civil y la Policía Nacional, entre otros, pondrán en común el progreso de las soluciones duales, como los drones o lo satélites, que están siendo fundamentales para la actividad militar y para garantizar la protección de infraestructuras críticas y organizaciones.

En la misma línea, el encuentro examinará la importancia de la soberanía tecnológica y la ciberseguridad en el ecosistema empresarial, incluyendo conceptos como "Zero Trust", a la vez que indagará en el auge de las EdTech. Siguiendo con el eslogan de esta edición "Machines Learn, People Lead", también se analizará el papel del talento humano, que es quien está guiando a las máquinas para que sean realmente útiles.

Para debatir estas cuestiones, la agenda del congreso incluirá nombres de la talla de Trevor Monroe, Senior Program Manager en el Banco Mundial; Ricardo Baeza-Yates, académico especializado en IA en el KTH Royal Institute of Technology de Suecia, una de las instituciones tecnológicas más prestigiosas de Europa; Stefaan Verhulst, investigador en la Universidad de Nueva York centrado en el uso de datos, que ha sido asesor de la Comisión Europea y la UNESCO; y Margaret Chen, avalada por el Gobierno chino como una de las 100 personas con más impacto en el exterior.

El programa, del mismo modo, citará en el 'DES Arena' a directivos de conocidas marcas como Renault, Airbus, TAG Heuer, American Express, LinkedIn, Stellantis, Naturgy, BBVA, Carrefour, Renfe, Seat o Glovo, los cuales intercambiarán sus perspectivas sobre la integración digital y cómo llevarla a cabo para que sea rentable.