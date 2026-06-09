Grifols, Fluidra, Rovi y Cellnex, las compañías con mayor potencial del IBEX-35 a 12 meses

El IBEX 35 se mantiene cerca de máximos históricos y varias compañías del selectivo continúan ofreciendo un amplio potencial en bolsa según el consenso de analistas. Entre ellas destacan Grifols, Fluidra, Rovi y Cellnex, que figuran como algunos de los valores con mayor potencial a doce meses.

Grifols encabeza las perspectivas de subida dentro del IBEX 35. El consenso sitúa su precio objetivo en 15,35 euros por acción, frente a una cotización actual de 8,97 euros, lo que implica un potencial de revalorización cercano al 71,1%.

A continuación se sitúa Fluidra, que presenta también un recorrido significativo. Su precio objetivo medio alcanza los 26,05 euros por acción, lo que supone un potencial alcista del 41,65% respecto a los 18,39 euros en los que cotiza actualmente.

Recorrido en el selectivo

Por su parte, Laboratorios Rovi cuenta con un precio objetivo de 79,53 euros por acción. Frente a una cotización actual de 58,70 euros, el consenso de mercado le atribuye un potencial de revalorización próximo al 35,5%.

Cellnex completa el grupo de compañías con mayor recorrido potencial dentro del selectivo. Los analistas fijan un precio objetivo medio de 37,30 euros por acción, lo que supone una expectativa de subida cercana al 31,8% respecto a su precio actual de 28,30 euros.

En conjunto, el consenso de mercado apunta a que dieciséis compañías del IBEX 35 cuentan con un potencial de revalorización superior al 10% a doce meses, en un contexto en el que los analistas siguen ajustando sus valoraciones sobre la renta variable española.