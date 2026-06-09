Indra se recupera en Bolsa tras un desplome del 5% como consecuencia del fracaso del caza europeo

Las acciones de Indra han registrado fuertes caídas en la apertura bursátil de este martes después de que trascendiera el fracaso del programa FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate), el proyecto europeo destinado al desarrollo de un avión de combate de sexta generación en el que participaban España, Alemania y Francia. La noticia ha tenido un impacto inmediato en la cotización de la compañía española de defensa, que se ha situado entre los valores más bajistas del mercado.

Concretamente, en torno a las 9:40 horas, los títulos de Indra se han dejado un 4,5%, hasta situarse en 54,38 euros por acción, convirtiéndose en el valor con peor comportamiento del mercado continuo en los primeros compases de la sesión. La caída se ha producido después de una apertura ya negativa para la compañía.

En este sentido, en los primeros minutos de negociación, las acciones han llegado a descender un 3,66%, hasta los 54,82 euros, aunque posteriormente las ventas se han intensificado. En cualquier caso, a primera hora de la tarde las acciones de Indra se habían recuperado del batacazo inicial y cotizaban en el entorno de los 56,9800 puntos, con una ganancia del 0,14%.

BME

Así las cosas, la reacción de los inversores se ha producido tras conocerse que el proyecto FCAS, considerado uno de los programas de defensa más ambiciosos impulsados por Europa en los últimos años, no ha logrado superar las diferencias existentes entre los socios industriales implicados.

Varapalo para Indra

El FCAS fue presentado en julio de 2017 por la entonces canciller alemana, Angela Merkel, y por Emmanuel Macron con el objetivo de desarrollar una nueva generación de sistemas de combate aéreo para sustituir progresivamente a las actuales flotas militares europeas. El proyecto estaba llamado a convertirse en uno de los principales programas estratégicos de defensa del continente y contaba con la participación de España junto a Alemania y Francia.

Como hemos informado en Libertad Digital, la cancelación del programa FCAS ha sido confirmada por el Gobierno francés en un comunicado oficial en el que informó de que no seguiría adelante el desarrollo del caza europeo de sexta generación. Además de este proyecto, el programa incluía también otros nuevos desarrollos militares, unía a Alemania, Francia y España y, además, contaba con una dotación de más de 100.000 millones.

En este sentido, en Libertad Digital hemos detallado cómo el fracaso del programa ha sido el resultado de las tensiones entre las empresas líderes de Alemania y Francia en el sector de la aviación: Airbus y Dassault Aviation. Concretamente, estas tensiones entre las compañías residían en el reparto de tareas, el liderazgo en el diseño de la aeronave y la propiedad intelectual.

Según fuentes del Gobierno alemán, el canciller Friedrich Merz y el presidente francés, Emmanuel Macron, han llegado a la conclusión de que el conglomerado aeronáutico francés Dassault Aviation y el fabricante europeo Airbus no podrán alcanzar un acuerdo sobre el liderazgo industrial del programa. No obstante, lo cierto es que las discrepancias entre ambas compañías han acompañado al proyecto durante años y han dificultado el avance de las negociaciones en torno al reparto de responsabilidades y al control de los distintos desarrollos tecnológicos vinculados al futuro avión de combate. Ante esta situación, Merz ha recomendado al presidente francés que no continúe adelante con el programa en su formato actual.

En este contexto, por parte de España la compañía implicada en el programa era Indra. Tal y como informó la empresa en septiembre de 2019, el Gobierno de España eligió a Indra como coordinador nacional industrial en el programa europeo de Defensa FCAS. Así las cosas, la compañía destacó cómo "para Indra, la designación como coordinador nacional supone un importante impulso, que fortalece su credibilidad y mejora su capacidad competitiva y de acceso a grandes programas internacionales". De hecho, como detalló Indra en un comunicado, en junio de 2023 se puso en marcha la oficina conjunta nacional del programa NGWS/FCAS.

No obstante, pese al fracaso del desarrollo conjunto del caza de sexta generación, las fuentes alemanas han señalado que Friedrich Merz sí se ha mostrado favorable a continuar con otro de los elementos previstos dentro del FCAS: la denominada nube de combate. Este sistema está concebido para integrar en tiempo real información procedente de distintas plataformas militares y facilitar la coordinación operativa entre aeronaves, drones y otros sistemas de defensa conectados digitalmente.