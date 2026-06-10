Persán alcanza una facturación récord de 1.227 millones

La multinacional Persán, especializada en los sectores del cuidado del hogar y el cuidado personal, cerró 2025 con la mayor facturación de su historia al alcanzar los 1.227 millones de euros.

La compañía con sede en Sevilla superó así la barrera del one billion. El Ebitda también se incrementó hasta los 135 millones. El crecimiento incluye la integración de Mibelle Group, cuya actividad se incorporó a las cuentas consolidadas entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2025. Con estos resultados el grupo presidido por Concha Yoldi y dirigido por Antonio Somé señaló que refuerza su posición como uno de los principales actores europeos en marcas de distribuidor y marcas de fabricante, respaldado por una estructura industrial compuesta por ocho plantas en Europa y Estados Unidos.

Los resultados comerciales estuvieron marcados por el buen comportamiento de las categorías de perfumadores y cápsulas para la ropa. Estos productos continúan ganando cuota en Europa y han sido introducidos con éxito en Latinoamérica. Dentro del cuidado del hogar destaca el lanzamiento de los perfumadores 2 en 1, que combinan perfumador y suavizante en un solo producto. La compañía también amplió su oferta en cuidado personal con nuevas soluciones para el cabello.

Inversiones

En su apuesta por mantenerse a la vanguardia Persán destinó 57 millones de euros a la mejora de sus plantas y procesos productivos. Con esta cifra la inversión acumulada en los últimos cinco años supera los 200 millones. El avance empresarial también se ha reflejado en la transformación digital de la compañía, que ha culminado una transformación digital que ha permitido automatizar múltiples procesos y gestionar de forma digital toda la información de proveedores y materiales. En este ámbito se enmarca igualmente la planta de fabricación de botellas situada junto a la fábrica de Persán en Sevilla, inaugurada en octubre del pasado año.

El CEO de Persán, Antonio Somé, destacó el buen desempeño del grupo y avanzó las prioridades para el nuevo ejercicio: "Hemos cerrado otro curso histórico en el que hemos logrado hitos de gran importancia, como la adquisición de Mibelle Group, el desembarco en América y superar la barrera del one billion. No puedo más que agradecer al excelente equipo que compone Persán su compromiso, desempeño y entrega. Estos resultados reflejan el talento y el potencial que la compañía reúne. También quiero hacer extensible este agradecimiento a los clientes, proveedores y partners que confían en nuestros productos y servicios. Este año continuamos centrados en la integración de Mibelle Group y en impulsar nuestra estrategia de expansión global, prestando especial atención a la identificación de nuevas oportunidades en el continente americano".

La compañía destacó que el ejercicio 2025 ha sido clave para la consolidación de la estrategia ambiental de Persán. La compañía logró progresos significativos en optimización del consumo energético, disminución de emisiones y gestión de residuos. Estos avances le han valido la consecución de la medalla de oro del prestigioso organismo de evaluación Ecovadis. La puntuación obtenida ha superado la de años anteriores reflejando la evolución continua de la empresa en materia de sostenibilidad.

El plan de descarbonización avanzó gracias a iniciativas de eficiencia energética y mejora de procesos que permitieron reducir más de un 30% las emisiones operativas respecto a 2023. Además, los centros productivos de Wróblowice y Saint-Vulbas operan ya íntegramente con electricidad de origen renovable. Por su parte, la planta de Sevilla alcanzó el nivel zero waste-excellence por su destacada gestión de residuos. Mibelle Group también contribuyó a estos avances mediante su colaboración con LanzaTech para desarrollar ingredientes derivados de CO₂ reciclado, una alternativa sostenible a materias primas como el aceite de palma.

La Fundación Persán mantuvo su labor social durante 2025 logrando la inserción laboral de 209 personas y realizando más de 1.880 atenciones. La entidad continuó apoyando a colectivos vulnerables y promoviendo valores positivos en la sociedad. Su actividad se extendió más allá de España. En Polonia donó productos a centros destinados a respaldar a personas en situación de vulnerabilidad, colegios y guarderías. En Francia colaboró de forma periódica con el Secours Populaire y el Ayuntamiento de Ambérieu-en-Bugey, además de proporcionar material eléctrico y electrónico al Instituto Alexandre Berard.