Las claves de la histórica salida a bolsa de SpaceX: 75.000 millones de dólares y más de 555 millones de acciones

SpaceX saldrá a Bolsa este viernes, 12 de junio, en una operación que aspira a convertirse en la mayor oferta pública inicial (OPV) registrada hasta la fecha. La empresa fundada por Elon Musk prevé captar alrededor de 75.000 millones de dólares mediante la colocación de más de 555 millones de acciones, tal y como anunció la compañía.

De esta forma, la operación situaría la valoración total de la compañía en torno a 1,77 billones de dólares. Además, según los datos de la oferta, SpaceX busca recaudar más del doble que la anterior mayor OPV de la historia, protagonizada por la petrolera saudí Saudi Aramco en 2019.

Claves de la salida a Bolsa

En este contexto, la empresa ha confirmado que sus acciones cotizarán en los mercados Nasdaq de Nueva York y Texas bajo el símbolo SPCX. No obstante, deberá esperar al menos doce meses antes de poder optar a su incorporación en índices bursátiles como el S&P 500. Así, la operación contempla la venta de 555,5 millones de acciones, mientras que hasta 55,55 millones de títulos estarán reservados para inversores particulares de Alemania, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, España y Suecia.

Así las cosas, los inversores minoristas pueden cursar órdenes de compra desde el pasado 5 de junio, una vez publicado el folleto informativo, y tendrán de plazo hasta el 11 de junio. Precisamente, la documentación aprobada por el supervisor financiero alemán, la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin), establece que Banco Santander actuará como coordinador minorista de la operación.

Las órdenes podrán tramitarse a través de entidades como JP Morgan, Deutsche Bank, Interactive Brokers, flatexDegiro, Revolut y Trade Republic. Además, algunas plataformas han habilitado fórmulas alternativas para participar en torno al estreno bursátil de la compañía. Entre ellas figura Kraken, que permitirá a sus clientes negociar un token respaldado por acciones de la empresa denominado SPCXx.

En este sentido, la oferta incluye una reserva específica para inversores minoristas de varios países europeos, entre ellos España, que podrán acceder a una parte de los títulos antes de que comiencen a cotizar en el mercado. Concretamente, los títulos reservados para el mercado europeo representan aproximadamente el 10% del volumen total de la oferta. De hecho, la oferta contempla inicialmente un precio máximo de 162 dólares por acción para los inversores europeos, frente a los 135 dólares previstos para Estados Unidos.

Sin embargo, el folleto precisa que el precio definitivo para los inversores minoristas europeos será finalmente el mismo que se determine para el mercado de Estados Unidos. De este modo, si el precio final se mantiene en los 135 dólares inicialmente previstos, esa será también la referencia para quienes participen desde Europa.

Las mayores salidas a bolsa de la historia

A la espera de que se lleve a cabo la operación que protagonizará SpaceX, el mayor estreno bursátil registrado hasta ahora fue el de Saudi Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudí y una de las mayores compañías energéticas del mundo. La empresa debutó en la Bolsa de Riad en diciembre de 2019 y logró captar 25.600 millones de dólares, una cifra que la situó en lo más alto de la clasificación mundial.

En segunda posición figura Alibaba, el grupo chino especializado en comercio electrónico. En su caso, la compañía recaudó inicialmente 21.800 millones de dólares en septiembre de 2014 en Wall Street, aunque la operación se amplió posteriormente hasta alcanzar los 25.000 millones de dólares. Por su parte, la división de telefonía móvil de SoftBank Group protagonizó en diciembre de 2018 la mayor oferta pública de acciones realizada en Japón, que comenzó con una captación de 21.300 millones de dólares y terminó elevándose hasta 23.500 millones.

Entre las mayores salidas a Bolsa destaca también el caso de General Motors, que regresó a Wall Street en noviembre de 2010 después de haberse declarado en bancarrota durante la crisis financiera internacional. Concretamente, la compañía automovilística estadounidense consiguió atraer más de 23.000 millones de dólares de los inversores, convirtiendo su retorno al mercado en una de las operaciones más relevantes de la década.

Ese mismo año tuvo lugar otro de los mayores estrenos bursátiles de la historia. El Banco Agrícola de China obtuvo 21.800 millones de dólares mediante una colocación simultánea en las bolsas de Shanghái y Hong Kong. También en 2010, la aseguradora asiática AIA, perteneciente al grupo AIG, logró captar 20.500 millones de dólares con su salida a Bolsa en Hong Kong. Asimismo, el Banco Industrial y Comercial de China, considerado el mayor banco chino por volumen de préstamos, debutó en octubre de 2006 en los mercados de Shanghái y Hong Kong. Esta operación permitió recaudar aproximadamente 19.300 millones de dólares, situándose entre las mayores colocaciones bursátiles de todos los tiempos.

Del mismo modo, la japonesa NTT Docomo protagonizó en 1998 una operación valorada en 18.400 millones de dólares, una de las mayores de finales del siglo XX. En este sentido, la novena posición corresponde a la compañía italiana Enel, una de las principales eléctricas europeas. La empresa salió a Bolsa en octubre de 1999 y consiguió captar 18.300 millones de dólares mediante una operación realizada simultáneamente en Nueva York y Milán.

Finalmente, Visa se sitúa como la décima mayor salida a Bolsa que se ha producido hasta la fecha. En su caso, la multinacional estadounidense especializada en servicios de pago debutó en Wall Street en marzo de 2008, recaudando 17.900 millones de dólares y consolidándose como una de las mayores operaciones financieras previas a la crisis internacional de ese mismo año.