Stoneweg impulsa el crecimiento en el 22@ de Barcelona con un desarrollo de 18.500 metros cuadrados de oficinas AAA

Stoneweg, junto a Nova Providence Capital, desarrollará un nuevo proyecto de oficinas de categoría AAA con un volumen por encima de los 50 millones de euros GAV en el distrito 22@ de Barcelona.

La operación supone la primera inversión en oficinas realizada por Stoneweg en España desde la incorporación de Cromwell Property Group Europe al grupo, reforzando así su posicionamiento en uno de los mercados más dinámicos del continente.

La operación, conjuntamente con Nova Providence, que ya cuenta con experiencia en el 22@ con 200.000 metros cuadrados, responde a una estrategia de inversión que busca anticiparse al próximo ciclo de crecimiento en Barcelona. El enfoque replica la visión aplicada por Stoneweg en 2016 con el desarrollo de Luxa, que posteriormente fue ocupado por compañías como WeWork y Amazon. No obstante, desde 2017, tras su última inversión en equity, Stoneweg ha continuado activo en la zona adoptando un enfoque de deuda debido a la subida de precios.

El nuevo activo de la compañía se ubicará en el distrito 22@, que concentra el 50% de la contratación de oficinas de Barcelona. En este contexto, Stoneweg prevé una reducción de la disponibilidad de activos Grade A en los próximos años, a medida que la demanda absorba el stock existente. Esta dinámica podría derivar en un mercado favorable para propietarios, impulsando las rentas.

El 22@ refuerza su papel como polo tecnológico y de oficinas en Barcelona

La decisión de inversión se sustenta en factores que refuerzan el potencial de Barcelona, como la disponibilidad de espacios prime prácticamente inexistente, con una tasa de desocupación en el distrito central de negocios inferior al 3%; la fuerte demanda en el 22@ por parte de empresas tecnológicas y el crecimiento de rentas con yields situadas actualmente por debajo del 5%.

Asimismo, iniciativas públicas como el Plan Barcelona Impulsa 2035 contribuyen a reforzar el posicionamiento de la ciudad a largo plazo. Además, la parcela cuenta ya con calificación para uso terciario, tiene la urbanización aprobada y ya se ha presentado la licencia de construcción.

El proyecto, situado en la calle Bolivia, contempla el desarrollo de un edificio diseñado para responder a las nuevas demandas corporativas. Entre sus características destacan más de 18.500 metros cuadrados, siete plantas sobre rasante, dos niveles de aparcamiento y especificaciones AAA con elevados estándares de eficiencia energética.

La estrategia de Stoneweg para este proyecto se articula en tres fases: el desarrollo de un activo icónico en el 22@, la captación de inquilinos de primer nivel mediante contratos de larga duración y, finalmente, la desinversión del activo una vez estabilizado.

Con esta operación, Stoneweg reafirma su capacidad para generar valor a través de proyectos de alta calidad. Asimismo, refuerza su apuesta por Barcelona, donde desarrolla proyectos emblemáticos como el Museo Carmen Thyssen o la fábrica Godó y Trias.

Stoneweg regresa al equity en oficinas en el mercado español

Jaume Sabater, fundador de Stoneweg y CEO del Grupo SWI, indicó que "estamos en un punto de inflexión muy similar al que vivimos en el ciclo 2016-2019. La combinación de una oferta limitada, escasez de obra nueva y una demanda creciente por espacios de alta calidad genera una oportunidad única para desarrollar producto diferencial".