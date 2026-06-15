CIMIC(ACS) se adjudica un proyecto residencial de lujo de 132 millones de dólares en Bombay

Leighton Asia, empresa del grupo Cimic, se ha adjudicado un contrato para la construcción de un proyecto residencial de lujo en Bombay —India— para el promotor Embassy Developments Limited. La iniciativa, denominada Embassy Citadel, se desarrollará en la zona sur de la ciudad y generará unos ingresos de aproximadamente 132 millones de dólares australianos para la compañía.

El proyecto contempla la construcción de un edificio residencial de aproximadamente 300 metros de altura y una superficie construida cercana a los 192.000 metros cuadrados, incluyendo trabajos de obra civil y estructuras.

Un proyecto de gran altura en Bombay

La construcción del complejo está prevista en un entorno urbano de alta densidad, en una de las principales áreas de desarrollo inmobiliario de Bombay. El inicio de los trabajos está programado para julio de 2026, según ha informado la compañía.

El proyecto forma parte de la actividad de Leighton Asia en el mercado indio, donde ya ha ejecutado anteriormente desarrollos residenciales de gran escala.

Declaraciones del grupo Cimic

El ceo del grupo ACS y de Hochtief y presidente ejecutivo del grupo Cimic, Juan Santamaría, ha destacado la experiencia de la compañía en este tipo de proyectos.

"Esta adjudicación demuestra la capacidad consolidada del grupo para ejecutar promociones residenciales de gran altura. Leighton Asia ya ha ejecutado con éxito varios proyectos residenciales a gran escala en la India. Nuestra experiencia en entornos urbanos complejos, combinada con nuestro compromiso con la seguridad, la calidad y la ejecución fiable, nos posiciona como un socio de confianza en el sector residencial de alta gama", ha señalado.

El contrato refuerza la presencia del grupo en el segmento de construcción residencial de lujo en el mercado asiático, especialmente en India, uno de los focos de crecimiento de la compañía en la región.