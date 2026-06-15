DomusVi lleva al Congreso de la SEGG su modelo Humaniza para mostrar cómo cocrear los cuidados en el día a día

DomusVi presenta en el Congreso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología de Las Palmas su modelo Humaniza, una hoja de ruta estratégica para avanzar hacia cuidados basados en la autonomía, la escucha y la toma de decisiones compartida. Muestra cómo cocrear los cuidados en el día a día.



Según las Proyecciones de Población 2024-2074 del Instituto Nacional de Estadística, la población de 65 años y más representa actualmente el 20,4% del total en España y alcanzaría un máximo del 30,5% en torno a 2055, una evolución que sitúa el envejecimiento como uno de los grandes retos sociales, sanitarios y organizativos de las próximas décadas.

En este contexto, y en línea con el lema del congreso, "Hacia una longevidad activa: ciencia, cuidado y comunidad", expertos del sector sociosanitario defienden en el Congreso Nacional de Geriatría y Gerontología, que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria del 10 al 12 de junio, la necesidad de avanzar hacia modelos de cuidado que no se limiten a atender necesidades físicas o clínicas, sino que acompañen proyectos de vida.

Bajo esta premisa y en este marco, DomusVi presenta su modelo Humaniza a través de la sesión formativa Gerontoactualidad. Humanización de los cuidados. La sesión aborda cómo trasladar la humanización desde el discurso a la práctica diaria de los centros y servicios, así como la importancia de construir los cuidados desde la escucha, la participación y la toma de decisiones compartida con la persona y su entorno. Humaniza ha formado ya a más de 2.000 profesionales en centros residenciales, centros de día y servicios en el domicilio, en más de 150 sesiones formativas presenciales teórico-prácticas.

Asimismo, hasta el momento, se han llevado a cabo más de 500 dinámicas grupales donde han participado más de 500 profesionales -entre ellos, directores, especialistas técnicos y auxiliares- en las que se evalúa el trabajo diario y se comparten aprendizajes, experiencias y buenas prácticas.

"Durante años hemos avanzado mucho en calidad, en procesos, en prevención de riesgos, en seguridad. Hemos cuidado en el aseo, la comida, la toma de medicación, el descanso. Pero sabemos que no es suficiente. Vivir no es sobrevivir. Humanizar los cuidados significa reconocer que cada persona tiene una historia, unas decisiones, unos deseos y una forma propia de vivir", ha señalado Rocío Alonso Vallín, directora de Humanización de DomusVi.

DomusVi defiende que el objetivo de los cuidados debe ser acompañar vidas con sentido, allí donde cada persona tenga su hogar, ya sea en su casa o en un centro. Explica que, a diferencia de otros enfoques centrados únicamente en la atención directa, Humaniza está concebido como una hoja de ruta estratégica que integra cultura, técnica y gobernanza. "No se trata solo de implantar nuevos procesos, sino de crear las condiciones para que el cuidado humanizado sea posible en todos los niveles de la organización: en la relación con las personas mayores, en el trabajo con las familias, en el liderazgo de los equipos y en la toma de decisiones".

Uno de los ejes del curso es la cocreación del Plan de Apoyos, una herramienta que permite ordenar la escucha y convertirla en decisiones concretas sobre la vida diaria, los cuidados, las actividades, las rutinas y el entorno de cada persona. "Decidir juntos significa reconocer a cada persona como protagonista de su propia vida. El Plan de Apoyos permite transformar la escucha en decisiones compartidas y aplicables en el día a día, desde cómo quiere organizar sus rutinas hasta qué apoyos necesita para mantener su autonomía", destaca Olga Sánchez Boix, responsable de Humanización de DomusVi.

DomusVi subraya que este cambio no puede producirse solo en la atención directa. La humanización también empieza dentro de la organización y exige otra manera de liderar, gestionar y trabajar, generando entornos que cuiden también a los profesionales. Indicó que la participación de DomusVi en este foro científico y profesional responde también a la necesidad de abrir una conversación más amplia sobre el futuro de los cuidados. "Los desafíos asociados a la longevidad requieren una respuesta construida en red, con colaboración entre administraciones, organizaciones del sector, profesionales, expertos, personas mayores, familias y sociedad", concluyó.