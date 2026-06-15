El Corte Inglés gana 628 millones y reduce su deuda al nivel más bajo en dos décadas

El Corte Inglés obtuvo un beneficio neto de 628 millones de euros en el ejercicio 2025-2026, cerrado el pasado 28 de febrero, lo que supone un incremento del 22,8% respecto al año anterior. El beneficio neto recurrente alcanzó los 522 millones de euros, un 11% más, en un ejercicio marcado por el crecimiento de la rentabilidad y la reducción del endeudamiento.

La presidenta del grupo, Cristina Álvarez, ha destacado que los resultados reflejan la solidez de la compañía y permiten afrontar los próximos años con mayores inversiones y perspectivas de crecimiento.

Menos deuda y más inversión

Uno de los principales indicadores de las cuentas presentadas por la compañía es la evolución de la deuda financiera neta, que se redujo en 148 millones de euros, hasta situarse en 1.648 millones. El Corte Inglés ha subrayado que este nivel de endeudamiento equivale a 1,3 veces el Ebitda, el ratio más bajo registrado por la empresa en casi veinte años.

La mejora de la posición financiera permitirá además aumentar el esfuerzo inversor. Tras destinar 567 millones de euros durante el último ejercicio, la compañía prevé elevar esta cifra hasta 650 millones, un 14,6% más.

Crecimiento de ventas y rentabilidad

El volumen global de ingresos consolidado alcanzó los 17.247 millones de euros, mientras que la cifra de negocio se situó en 14.988 millones, con un crecimiento del 1,1% y del 2% a superficie comparable. Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ascendió a 1.266 millones de euros, un 4,7% más que el ejercicio anterior.

La compañía atribuye esta evolución al comportamiento de sus principales áreas de actividad y a la mejora de la eficiencia operativa, especialmente durante la segunda mitad del ejercicio.

La moda impulsa el negocio minorista

El área de retail registró un volumen global de ingresos de 13.216 millones de euros y una cifra de negocio de 12.633 millones, con un crecimiento del 1,8% a superficie comparable.

Dentro de esta división destacó especialmente el comportamiento de Moda y Belleza, cuyas ventas crecieron un 3,1% hasta alcanzar los 5.882 millones de euros.

Las áreas de Alimentación y Hostelería alcanzaron una facturación de 3.064 millones de euros, un 1,5% más, mientras que Hogar y Electrónica sumaron 2.776 millones. El Ebitda del negocio minorista se incrementó un 4,3%, hasta los 961 millones de euros.

La actividad digital también mantuvo su crecimiento. Las páginas web y aplicaciones del grupo recibieron más de 1.007 millones de visitas, frente a los 891,7 millones del ejercicio anterior. Además, la compañía cuenta ya con 16,3 millones de clientes registrados en su plataforma de comercio electrónico.

Viajes, seguros y servicios financieros

Viajes El Corte Inglés registró un volumen global de ingresos de 3.489 millones de euros y una cifra de negocio de 2.117 millones, un 3,1% más que el ejercicio precedente.

La división elevó su Ebitda un 6,3%, hasta los 107 millones de euros, impulsada por el crecimiento del segmento vacacional, la recuperación del negocio corporativo y el comportamiento de marcas propias como Tourmundial y Club de Vacaciones.

Por su parte, Financiera El Corte Inglés obtuvo un beneficio neto de 56 millones de euros, un 10,7% más, mientras que Seguros El Corte Inglés alcanzó un resultado neto de 71 millones, un 6,3% superior al del ejercicio anterior.

La compañía también destacó el crecimiento del negocio de comercialización de espacios, cuyos ingresos aumentaron un 14,4%, hasta los 95 millones de euros, así como el desarrollo de KUMO, su actividad de centros de datos, que ya cuenta con una nueva instalación en Paterna -Valencia-.