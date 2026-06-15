Kentucky Infrastructure Partners alcanza el cierre financiero del proyecto de planta central de la Universidad

Kentucky Infrastructure Partners (KIP) ha anunciado hoy que ha alcanzado el cierre financiero (Financial Close) del proyecto de la Planta Central de Servicios (Central Utility Plant, CUP) de la Universidad de Kentucky, una inversión en infraestructuras que dará soporte al crecimiento de la institución, incluida la ampliación de sus instalaciones sanitarias, de investigación y académicas.

El proyecto supone una inversión total de aproximadamente 580 millones de dólares e incluye el diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de una nueva planta central de servicios, así como mejoras significativas en los sistemas de distribución de energía del campus.

El cierre financiero se produce tras el cierre comercial alcanzado el 22 de mayo de 2026 y permite que el proyecto avance hacia la fase de construcción completa, con finalización prevista para 2029.

Infraestructura clave para el campus

La nueva planta central de servicios será un componente esencial de la estrategia de infraestructuras a largo plazo de la Universidad de Kentucky. El proyecto proporcionará capacidad ampliada de calefacción, refrigeración y energía de respaldo para apoyar programas de inversión de capital, incluida la ampliación del Hospital Albert B. Chandler de la Universidad de Kentucky y otras instalaciones clave.

Bajo un acuerdo de colaboración público-privada (P3) a largo plazo, KIP diseñará, construirá, financiará y operará la instalación durante aproximadamente 30 años tras la finalización de la construcción, garantizando rendimiento, fiabilidad y eficiencia a largo plazo.

Alcance del proyecto

El proyecto incluye la construcción de una nueva planta central de servicios con capacidad de vapor y agua refrigerada, la instalación de nuevas tuberías de distribución y conexiones de sistemas en todo el campus, la modernización y optimización de los sistemas de servicios existentes a cargo de Optimum Energy, y la infraestructura de energía de respaldo para mejorar la resiliencia en operaciones sanitarias críticas.

Equipo del proyecto

El equipo de KIP está formado por los siguientes socios:

Promotores: Plenary Americas y Walsh Investors

Constructor de diseño: Walsh-Turner DBJV (una empresa conjunta entre Walsh Construction Group y Turner Construction Company)

Operación y mantenimiento: NORESCO, LLC

Financiación

El proyecto se financia mediante la emisión de bonos sénior de ingresos exentos de impuestos (Series 2026A), con un importe nominal aproximado de 424 millones de dólares, junto con capital de los patrocinadores y otras fuentes de financiación, que forman parte de una estructura total de aproximadamente 580 millones de dólares.