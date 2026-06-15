Las telecos europeas defienden que necesitan ganar escala para poder invertir más y competir en infraestructura digital

El Consejo de Telecomunicaciones de la Unión Europea celebrado esta semana incluyó en su agenda un informe de situación sobre la Digital Networks Act (DNA), la futura reforma comunitaria del marco de conectividad, en un momento en el que el sector ha intensificado el debate sobre la necesidad de dotar a Europa de un entorno que permita a sus operadores ganar escala, invertir más y competir mejor en infraestructuras digitales.

La Comisión Europea plantea la Digital Networks Act, propuesta formalmente el 21 de enero de 2026, como una reforma para modernizar el marco legal de las telecomunicaciones, reforzar la competitividad e impulsar la inversión en infraestructuras digitales avanzadas y resilientes. En su explicación oficial, Bruselas señala que los informes de Mario Draghi y Enrico Letta concluyeron que el sector sigue fragmentado en 27 mercados nacionales y que los operadores europeos encuentran barreras para operar a través de fronteras y escalar, lo que limita su capacidad para invertir, innovar y competir con sus rivales globales.

Ese diagnóstico coincide con el que Telefónica viene defendiendo públicamente. En la junta de accionistas de abril de 2025, su presidente, Marc Murtra, afirmó que "ha llegado el momento de que las grandes compañías de telecomunicaciones europeas puedan consolidarse y crecer para tener una escala que permita invertir, innovar y atraer talento de forma determinante", y añadió que ese proceso debe tener racionalidad económica. Más recientemente, el 3 de junio de 2026, Murtra insistió en Barcelona en que Europa está "en una era de escala" y que, si quiere desarrollar tecnología propia, "necesitamos construir escalas".

En esa misma intervención, el presidente de Telefónica vinculó esa escala a una idea más amplia de autonomía estratégica. Según defendió, Europa debe reforzar sus capacidades para reducir dependencias excesivas en tecnologías críticas y ser capaz de desarrollar y controlar activos esenciales en ámbitos como las infraestructuras digitales, los semiconductores y la inteligencia artificial.

La compañía ha sostenido además que esa discusión no afecta solo al sector teleco, sino al conjunto de la economía europea. En su análisis sobre el informe State of Digital Communications 2026, Telefónica señalaba que las redes de alta capacidad sostienen la industria, la banca, el comercio, la sanidad, la educación y la defensa, y resumía esa idea con una fórmula directa: sin redes, no hay inteligencia artificial, automatización industrial ni economía del dato. Desde esa óptica, la cuestión no es solo si Europa tiene capacidad tecnológica, sino si cuenta con un marco regulatorio capaz de convertirla en ventaja competitiva.

Las asociaciones del sector se han expresado en la misma línea. En febrero de 2025, la GSMA y Connect Europe advirtieron de que el sector europeo de telecomunicaciones sigue rezagado frente a otras economías desarrolladas en disponibilidad de infraestructuras digitales avanzadas y reclamaron una Digital Networks Act "audaz y preparada para el futuro". Ambas organizaciones defendieron que la revisión de la política de competencia y de fusiones también es relevante por su impacto sobre la consolidación y la escala, y alertaron de que las redes siguen "infravaloradas y bajo presión" mientras la regulación vigente frena la inversión.

Connect Europe ha mantenido esa presión en 2026. En su nota sobre la revisión de las directrices europeas de fusiones la asociación pidió que la política de competencia incorpore mejor variables como la inversión, la innovación, la escala y la capacidad industrial. Y en su Policy Summit del 2 de junio, situó el debate en términos muy similares a los que vienen planteando las grandes operadoras: la cuestión ya no es solo diseñar reglas, sino si esas reglas permiten a Europa "construir, invertir y competir a escala global".

La tesis también ha sido respaldada por otras grandes telecos europeas. En una declaración conjunta oficial de noviembre de 2025, los consejeros delegados de Orange y Deutsche Telekom, Christel Heydemann y Timotheus Höttges, sostuvieron que un "tamaño crítico" en el sector digital es un requisito previo para el crecimiento económico, la competitividad y la inversión en innovación y capacidades tecnológicas. Ambos reclamaron además un "entorno regulatorio más amistoso con la inversión" y una Digital Networks Act más ambiciosa.