Sedgman(ACS) desarrollará la ingeniería FEED del proyecto Clearwater de E3 Lithium en Canadá

Sedgman (ACS) ha conseguido el contrato para desarrollar la fase de Ingeniería de Diseño Front-End (FEED, por sus siglas en inglés) del proyecto Clearwater de E3 Lithium, situado en Alberta (Canadá). La compañía participará en la siguiente etapa de definición de esta iniciativa, que prevé incorporar tecnología de extracción de litio a partir de salmueras.

Según ha informado Sedgman (ACS), el trabajo servirá para proporcionar una base de ingeniería técnicamente rigurosa y con transparencia de costes, con el objetivo de apoyar decisiones relevantes sobre el desarrollo del proyecto y preparar futuras fases de ejecución.

Clearwater prevé usar extracción directa de litio

El proyecto Clearwater está planteado para incorporar tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE, por sus siglas en inglés). Este sistema permitirá recuperar litio de grado batería a partir de recursos de salmuera, según la información facilitada por la empresa.

El anuncio no incluye detalles sobre plazos, capacidad de producción o volumen de inversión asociado al desarrollo del proyecto en Alberta.

El papel de Sedgman (ACS) en esta fase

Sedgman (ACS) ha señalado que su participación se apoyará en su experiencia en procesamiento de minerales y ejecución de estudios técnicos para avanzar Clearwater durante la fase FEED.

La compañía también ha explicado que aplicará un modelo basado en gobernanza estructurada, ingeniería integrada y un enfoque práctico de ejecución, con el objetivo de reducir riesgos en el desarrollo del proyecto y facilitar su avance hacia etapas posteriores.