T-Systems, único hyperscaler de cloud soberano europeo homologado por el Gobierno de Andorra

T-Systems, división de servicios de digitalización del Grupo Deutsche Telekom, ha sido homologada por Andorra Digital para la prestación de servicios cloud a entidades públicas y privadas del Principado de Andorra. Con esta acreditación, la compañía se posiciona como el único hyperscaler de cloud soberano europeo homologado por el Gobierno de Andorra para ofrecer servicios en la nube en el país, a través de T Cloud Public, la solución de cloud público soberano de Deutsche Telekom.



David Vicente, director de Andorra Digital, manifestó que "el objetivo de Andorra Digital es ser facilitadores para que las empresas andorranas puedan digitalizarse y sean más competitivas. En este sentido, a través de acuerdos con hiperescalares estamos impulsando iniciativas que persigan este propósito y así, favorecer el desarrollo digital del tejido empresarial de nuestro país".

Por su parte, Osmar Polo, CEO de T-Systems Iberia, señaló que "esta homologación supone un paso muy relevante para T-Systems y para el desarrollo de la soberanía digital en Europa. Andorra está impulsando un modelo de transformación digital ambicioso, basado en la confianza, la seguridad y la autonomía tecnológica, y T Cloud Public ofrece las capacidades de un hyperscaler con control europeo sobre los datos, las operaciones y la infraestructura".

La homologación tiene como objetivo asegurar que las empresas e instituciones andorranas puedan acceder a soluciones de cloud soberano para reforzar su autonomía tecnológica, proteger sus infraestructuras digitales y mejorar la eficiencia de la Administración Pública y la competitividad de su tejido empresarial.

T Cloud Public permite a las organizaciones disponer de recursos de computación, almacenamiento, red, bases de datos gestionadas, servicios PaaS, seguridad, monitorización, soporte y capacidades avanzadas de datos e inteligencia artificial en un entorno cloud europeo, escalable y seguro.

La solución está diseñada para responder tanto a las necesidades de innovación de las empresas, como a los requisitos de sectores regulados y administraciones públicas donde la soberanía del dato, el cumplimiento normativo y la continuidad del servicio son elementos críticos. La plataforma combina rendimiento hiperescalable con estándares abiertos y la capacidad de integrarse en entornos multicloud e híbridos, evitando dependencias tecnológicas innecesarias mientras permite adaptar de forma sencilla cada carga de trabajo al nivel de soberanía y rendimiento requerido. Este enfoque permite acelerar la modernización tecnológica sin renunciar al control sobre la información ni a la seguridad jurídica que exigen los nuevos entornos digitales.

En el caso de Andorra, la homologación de T-Systems contribuye directamente a las líneas y objetivos estratégicos 2030 de digitalización alineados con Europa, para poner a disposición del país una infraestructura cloud alineada con los principios de soberanía, resiliencia, eficiencia y confianza digital. Esta base tecnológica permitirá impulsar la digitalización de servicios públicos, reforzar la gestión segura de datos, facilitar la interoperabilidad entre entornos públicos y privados, y acompañar a las empresas andorranas en la adopción de tecnologías avanzadas como IA o IA agéntica.

La homologación contempla servicios esenciales como infraestructura como servicio, plataforma como servicio, almacenamiento y bases de datos gestionadas, seguridad, gestión de identidades, consultoría, soporte y mantenimiento. Además, permite incorporar servicios complementarios de valor añadido como datos y analítica, inteligencia artificial, gestión de infraestructura, entre otras.

Inteligencia artificial

La homologación de T Cloud Public en Andorra llega en un momento en el que la soberanía digital se ha convertido en una condición imprescindible para escalar la inteligencia artificial. La IA necesita grandes capacidades de computación, datos seguros y entornos gobernados para pasar de los pilotos a la operación real en empresas y administraciones públicas.

Más allá de la homologación por parte del Gobierno de Andorra de la mano de Andorra Digital como entidad responsable de la digitalización del país, T-Systems cuenta con soluciones soberanas que forman un ecosistema que refuerza la autonomía digital de empresas y administraciones públicas con capacidades de inteligencia artificial soberana.

A través de Industrial AI Cloud la compañía pone a disposición de sus clientes un sistema para acelerar el entrenamiento y despliegue de IA soberana para casos de uso industriales, públicos y empresariales. A esta capacidad se suma la plataforma de IA agéntica de T-Systems, diseñada para ayudar a las organizaciones a desarrollar agentes inteligentes capaces de automatizar procesos, asistir en la toma de decisiones y ejecutar tareas complejas en entornos seguros.

La combinación de T Cloud Public, Industrial AI Cloud y la plataforma de IA agéntica permite a empresas e instituciones avanzar hacia una inteligencia artificial alineada con los principios europeos de seguridad, trazabilidad, cumplimiento normativo y control del dato.