The Core School y Atresmedia se unen para acercar el talento joven al mercado audiovisual

La transformación del sector audiovisual, marcada por la evolución de las audiencias, la digitalización y la creciente demanda de perfiles híbridos, centró la jornada organizada por The Core School, la escuela superior de audiovisuales perteneciente a la red de educación superior Planeta Formación y Universidades, en colaboración con Atresmedia, que congregó a cerca de un centenar de asistentes en el Auditorio del grupo audiovisual.

El Auditorio de Atresmedia acogió una mesa redonda moderada por la periodista Cristina Fernández, en la que participaron Silvia de Cristóbal, gerente de Recursos Humanos de Atresmedia; Bernat Barrachina, subdirector del programa La Roca en La Sexta; Sara Calatrava, marketing executive en el sector audiovisual; y José Alonso Salso, gerente de Compras y Ventas Internacionales en Atresmedia. Durante el encuentro, los ponentes analizaron los retos y oportunidades de una industria en constante transformación.

"El futuro de la tv y la radio pasa por la actualidad"

En este contexto, la especialista en contenidos Sara Calatrava subrayó que "la evolución de los contenidos audiovisuales está íntimamente ligada a la evolución de las personas, sus necesidades y sus hábitos de consumo". Por su parte, Bernat Barrachina destacó el papel cada vez más relevante de la información en tiempo real: "el futuro de la televisión y la radio pasa por la actualidad, la inmediatez y la capacidad de interpretar lo que está ocurriendo con criterio".

La transformación digital y la aparición de nuevos perfiles profesionales fue otro de los ejes del encuentro. Silvia de Cristóbal puso el acento en la ruptura de los modelos tradicionales de acceso al sector: "Ya no existe una única vía de entrada a la industria: buscamos perfiles híbridos que entiendan tanto la tecnología como el negocio". En la misma línea, José Alonso Salso destacó el crecimiento del mercado audiovisual español, señalando que "El sector audiovisual español está más activo que nunca y las oportunidades para los creadores de formatos se han multiplicado".

"El sector audiovisual español está más activo que nunca"

La segunda mesa reunió a directores de distintos programas de The Core junto a alumnos y alumni, quienes compartieron su experiencia académica y su incorporación al sector audiovisual. Durante el encuentro se analizaron las competencias más demandadas por la industria, las oportunidades profesionales en ámbitos como la televisión, la radio, el podcasting y la creación de contenidos, así como la importancia de una formación práctica y conectada con la realidad del mercado laboral.

La jornada incluyó además una visita a las instalaciones de Atresmedia, donde los asistentes conocieron de primera mano los procesos de producción, realización y emisión de algunos de sus principales programas y espacios informativos, acercándose a la realidad profesional del sector audiovisual.

"Uno de nuestros principales objetivos es reducir la distancia entre el aula y la empresa. Gracias a la colaboración con Atresmedia, los estudiantes han podido conocer de cerca el día a día de profesionales en activo y comprender mejor los desafíos y oportunidades que encontrarán al incorporarse al sector audiovisual" afirmó Javier Vidaurreta, vicedecano de The Core.

España como referente en la producción de contenidos

La jornada refuerza el papel de Madrid Content City (Tres Cantos) como hub audiovisual europeo, un entorno donde convergen productoras internacionales, plataformas de streaming y centros educativos especializados. Un ecosistema que consolida a España como referente en la producción de contenidos y que ofrece a los estudiantes un entorno único de aprendizaje y proyección profesional.

Con iniciativas como esta, The Core refuerza su compromiso con la formación especializada, la innovación y la empleabilidad, posicionándose como la escuela de referencia para quienes buscan iniciar o impulsar su carrera en este sector.