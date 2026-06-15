Thiess Group obtiene tres contratos en proyectos de oro y minerales críticos en Australia

Thiess Group ha asegurado tres contratos en proyectos de oro y minerales críticos en Australia, con nuevos encargos en el proyecto Sunday Creek Gold-Antimony y en la mina de oro Fosterville, ambos en Victoria, así como una extensión de contrato en la mina polimetálica de metales base Rosebery, en Tasmania.

El director general de minería subterránea de Thiess, James Glover, señaló:

"Estos proyectos reflejan nuestra fortaleza en entornos subterráneos técnicamente complejos y nuestra capacidad para movilizarnos rápidamente y ejecutar de forma segura".

El ejecutivo del grupo Thiess y presidente, Michael Wright, afirmó:

"Estos contratos refuerzan nuestra posición como socio de referencia para proyectos subterráneos complejos y de alto valor que son críticos para el futuro económico y energético de Australia".

Proyecto Sunday Creek Gold-Antimony —Victoria—

Southern Cross Gold Consolidated Ltd (TSX: SXGC, ASX: SX2) ha seleccionado a Thiess Group para llevar a cabo el desarrollo del acceso subterráneo (rampa o túnel) en su proyecto Sunday Creek Gold-Antimony en Victoria.

El alcance del contrato incluye la construcción del portal, la rampa principal y los servicios de soporte, así como el desarrollo lateral.

Thiess también contribuirá a los trabajos de excavación inicial de superficie (box cut ground work) en el proyecto Sunday Creek Gold-Antimony, antes de la ejecución del acceso subterráneo.

Mina de oro Fosterville —Victoria—

Por separado, Agnico Eagle ha contratado a Thiess para realizar servicios de perforación ascendente (raise boring) y revestimiento de pozo (shaft lining) en la mina de oro Fosterville, cerca de Bendigo —Victoria—.

El alcance incluye la excavación y revestimiento de un pozo de perforación ascendente de 374 metros de profundidad, que forma parte de una importante mejora del sistema de ventilación de la mina.

Mina polimetálica Rosebery —Tasmania—

Thiess ha firmado una extensión de dos años de su contrato de proyección de hormigón (shotcrete) y relleno con roca cementada (cement rockfill) en la mina polimetálica de metales base de MMG en Rosebery, Tasmania.

El contrato original de tres años ha logrado resultados positivos de producción segura para el cliente, sin un solo incidente registrable durante este tiempo.

El año pasado, Thiess firmó un contrato independiente de tres años para rehabilitación y desarrollo subterráneo en Rosebery, una mina que ha estado operando de forma continua durante más de 90 años.

Los contratos serán ejecutados por PYBAR, el especialista en minería subterránea de metales del grupo Thiess.