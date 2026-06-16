Amancio Ortega compra en Canadá un centro logístico por 115 millones de euros

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ha adquirido a través de su brazo inversor Pontegadea un centro logístico en Canadá por un importe de 187 millones de dólares canadienses –unos 115 millones de euros–, en una operación que se enmarca en su estrategia de inversión inmobiliaria internacional y que suma un nuevo activo a su cartera global.

La infraestructura adquirida pertenece al grupo Lactalis, uno de los mayores productores lácteos del mundo, y está ubicada en la ciudad de Oshawa, en la provincia de Ontario. El complejo cuenta con una superficie de 116.000 metros cuadrados, lo que lo convierte en el mayor centro logístico de operaciones de la compañía alimentaria.

Un activo estratégico en Ontario

El centro logístico se encuentra en el parque empresarial de Northwood y fue inaugurado en 2024. El diseño y la construcción corrieron a cargo de la firma canadiense Broccolini, según los datos de la operación. Se trata de un activo de gran tamaño destinado a operaciones logísticas de distribución, integrado en una de las áreas industriales más relevantes del entorno de Toronto, en una región clave para el comercio y la logística en Canadá.

La compra supone la incorporación de un inmueble de reciente construcción a la cartera de Pontegadea, que continúa ampliando su presencia en activos de uso no residencial en distintos mercados internacionales.

Expansión inmobiliaria en Norteamérica

La operación en Oshawa no es un movimiento aislado dentro de la estrategia del grupo inversor de Amancio Ortega. En noviembre de 2025, Pontegadea ya había adquirido un edificio de oficinas en Vancouver alquilado a Amazon por un importe de 1.100 millones de dólares canadienses –unos 680 millones de euros–.

Ese activo, conocido como ‘The Post’, estaba en manos de QuadReal Property Group y se convirtió entonces en una de las adquisiciones más relevantes del grupo en el país.

Además, hace apenas una semana, el vehículo inversor del fundador de Inditex cerró la compra de otro centro logístico en Países Bajos de aproximadamente 94.000 metros cuadrados, por un valor de 132 millones de euros, adquirido a la gestora Invesco.

Estrategia centrada en grandes activos logísticos y oficinas

Pontegadea ha consolidado un modelo de inversión basado en la adquisición y gestión de grandes inmuebles no residenciales, principalmente oficinas y centros logísticos ubicados en zonas urbanas estratégicas de grandes ciudades.

La cartera del grupo incluye activos en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá y Corea, entre otros, con una especialización en edificios de alta calidad y contratos de arrendamiento a largo plazo con grandes compañías internacionales.

Un ritmo de inversión sostenido

Durante 2025, Pontegadea ha mantenido un ritmo activo de adquisiciones inmobiliarias. Según los datos disponibles, el grupo cerró una decena de operaciones en ese ejercicio por un valor superior a los 1.655 millones de euros, consolidando así su posición como uno de los principales inversores inmobiliarios privados a nivel internacional.

El modelo de negocio del vehículo inversor se basa en la compra de activos de gran tamaño y su posterior explotación en régimen de alquiler a largo plazo, lo que permite una gestión estable de la cartera inmobiliaria.