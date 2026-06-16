La CNMC abre un expediente a los seis bancos del Ibex

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto en marcha un procedimiento sancionador contra Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja por una posible práctica contraria a la competencia. Concretamente, la investigación se centra en determinadas declaraciones públicas realizadas por algunos directivos de estas entidades sobre la política comercial futura de sus bancos, especialmente en relación con los tipos de interés aplicados a las hipotecas a tipo fijo.

De este modo, según ha informado la CNMC en un comunicado, los hechos analizados podrían encajar en el artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y en el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. De hecho, el organismo considera que esas manifestaciones públicas habrían podido facilitar que las entidades financieras anticiparan el comportamiento futuro de sus competidores.

Investigación sobre declaraciones públicas

De acuerdo con el organismo, la actuación de la CNMC se dirige a esclarecer si determinados comentarios realizados por responsables de las entidades durante intervenciones públicas pudieron afectar a la competencia en el mercado hipotecario. En concreto, el regulador examina declaraciones relacionadas con la estrategia comercial futura de los bancos en materia de hipotecas a tipo fijo.

La institución sostiene que este tipo de comunicaciones podría haber permitido a otras entidades del sector conocer con antelación las previsiones o decisiones comerciales de sus competidores, una circunstancia que está siendo objeto de análisis dentro del procedimiento ahora abierto. Así, el expediente afecta a Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja, algunas de las principales entidades financieras que operan en el mercado español.

Al respecto, la CNMC ha indicado que la apertura del expediente da paso a una fase de instrucción que podrá prolongarse durante un periodo máximo de 24 meses. Durante ese tiempo se desarrollarán las actuaciones necesarias para determinar si existió o no una infracción de la normativa de competencia.

El regulador ha subrayado que el inicio del procedimiento no supone un pronunciamiento previo sobre la existencia de una conducta ilícita. En este sentido, ha recordado que la apertura de un expediente sancionador constituye el inicio formal de una investigación y que el resultado final dependerá de las conclusiones obtenidas durante el proceso.

Reacción de las entidades financieras

Así las cosas, fuentes próximas a las entidades afectadas señalan que la decisión del regulador ha sido recibida con sorpresa dentro del sector. De este modo, desde el sector aseguran que las declaraciones que están siendo objeto de investigación se produjeron en el marco de respuestas ofrecidas a medios de comunicación durante encuentros informativos y ruedas de prensa.

De hecho, las mismas fuentes han defendido que los comentarios realizados por los directivos formaban parte de intercambios habituales con periodistas sobre la evolución del mercado y las perspectivas de negocio de las entidades. Asimismo, indican que el precio de las hipotecas en España se sitúa entre los más bajos de Europa, al tiempo que han atribuido el incremento registrado en los últimos meses a la evolución del entorno económico y financiero.

De esta forma, desde el sector bancario explican que la evolución de los precios de las hipotecas ha estado condicionada por el comportamiento del euribor y por los cambios en la política monetaria del Banco Central Europeo. Así, sostienen que el aumento de los tipos de interés aplicados en los últimos años respondió al endurecimiento de la política monetaria impulsado por el Banco Central Europeo para hacer frente a las presiones inflacionistas existentes en ese periodo. Por tanto, fuentes conocedoras de la situación detallan que las entidades afectadas han trasladado que afrontan la investigación con tranquilidad.