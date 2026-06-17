¿Cuánto cobrarán los empleados de Inditex tras la subida de sueldo?

Uno de los mantras clásicos de la izquierda, dada la inspiración marxista que persiste, es la teoría de la explotación, según la cual el empresario subyuga a los trabajadores y les sustrae de forma ilegítima el fruto de su trabajo. De este modo, se asume además que los empleados tienen que aguantar largas jornadas de trabajo en condiciones deplorables y por un mísero sueldo.

Sin embargo, lo cierto es que la economía funciona de otra forma. La creación de riqueza, impulsada por la acumulación de capital y la producción, necesita tanto del trabajo como de la inversión. Por ello, la relación económica entre empresarios y trabajadores es la que impulsa la actividad económica. En este sentido, la prosperidad de la sociedad no puede darse sin la aportación de las empresas al proceso productivo.

Así las cosas, una de las empresas que lidera la creación de riqueza y la mejora de las remuneraciones a los empleados es Inditex, que ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT para renovar las condiciones laborales de cerca de 30.000 trabajadores de sus tiendas en España. El pacto contempla una subida salarial acumulada del 12,5% hasta 2028, además de nuevas ayudas sociales, mejoras en la compensación de festivos y avances en materia de licencias y permisos.

Los sueldos según el nivel

Así, como explica CCOO en un comunicado, los sueldos de un trabajador de nivel 1 a jornada completa pasarán de 19.077 25 euros brutos al año a los 21.459 euros en 2028, es decir, más de 2.000 euros. Del mismo modo, el salario de los trabajadores del nivel 2 pasarán de 21.197 euros a 23.844 euros anuales.

Por su parte, los sueldos de los trabajadores a jornada completa de nivel 3 se incrementarán desde los 23.317 euros anuales de 2025 hasta los 26.228 euros en 2028. Finalmente, los sueldos de los trabajadores del nivel 4 pasarán de los 26.966 euros hasta los 29.209 euros en 2028.

Detalles del acuerdo

El acuerdo supone la renovación del marco firmado por la compañía y los sindicatos en febrero de 2023. Según han informado fuentes de Inditex, el texto incorpora incrementos salariales anuales y una actualización de distintos complementos económicos que afectan a la plantilla de establecimientos comerciales del grupo.

Así las cosas, la principal medida es la revalorización de la Garantía de Ingresos Fijos Inditex (GIFI), que aumentará un 4% anual hasta 2028. Este incremento se aplicará tanto a la cuantía de la garantía como a sus importes mínimos, fijados actualmente en 600 y 1.000 euros. Concretamente, el acuerdo recoge un 4% de atrasos correspondientes a 2025, además de subidas del 4% para 2026, 2027 y 2028, lo que permitirá alcanzar una mejora salarial acumulada del 12,5% durante el periodo de vigencia del pacto.

Del mismo modo, otra de las novedades afecta a los empleados con contratos a tiempo parcial. Al respecto, las partes han acordado incrementar el precio por hora de trabajo para este colectivo.

Según lo pactado, esta medida mejorará directamente el cálculo de la Garantía de Ingresos Fijos Inditex en aquellas provincias donde se aplique la jornada establecida en el convenio de la Asociación Retail Textil España (ARTE) o donde la jornada anual sea inferior a 1.826 horas.

Asimismo, el acuerdo también incorpora una mejora de las compensaciones vinculadas al trabajo en domingos y festivos. En concreto, las ayudas sociales y los complementos asociados a estas jornadas aumentarán en más de un 12% hasta 2028, mediante incrementos del 4% en 2026, 4% en 2027 y 4% en 2028. Esta actualización se suma a las mejoras salariales generales y forma parte de las medidas destinadas a reforzar las condiciones económicas de la plantilla de tiendas.

El acuerdo amplía además el catálogo de prestaciones sociales disponibles para los trabajadores. Entre las nuevas ayudas figuran compensaciones por matrimonio o constitución de pareja de hecho, así como apoyos económicos para cursar estudios universitarios o Formación Profesional.

Asimismo, se incorpora una ayuda específica para situaciones relacionadas con enfermedades poco comunes y de especial gravedad. El acuerdo también contempla una compensación económica para el trabajo remoto vinculado al modelo Big Store, fijada en 0,30 euros por hora, y la posibilidad de acceder a préstamos personales al 0% de interés.

Con todo, además de las medidas económicas, las partes han cerrado dos acuerdos relacionados con licencias y permisos laborales. Así, el texto prevé la creación de un Grupo de Trabajo que tendrá como objetivo negociar la homogeneización de la regulación de licencias, vacaciones y permisos.