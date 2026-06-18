El Grupo Barceló pierde más de 20 millones de euros por el absentismo

El absentismo es una de las principales preocupaciones para las empresas. Según ha expresado recientemente el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, "el coste del absentismo en España se ha triplicado en los últimos 10 años, hasta alcanzar los 33.000 millones de euros en 2025". De hecho, Garamendi también incidió en que "se trata de la segunda partida de gasto, sólo superado por el destinado a pagar las pensiones, que tiene consecuencias nefastas en la productividad y la competitividad de las empresas y del propio mercado de trabajo".

En este contexto, el Grupo Barceló ha expresado también su preocupación por este fenómeno que, en el fondo, supone un lastre para la actividad de las empresas. De hecho, la compañía alerta, precisamente, de que el absentismo ha elevado de forma significativa sus costes operativos.

Concretamente, tal y como señala Raúl González, consejero delegado para Europa, Oriente Medio y África (EMEA), la tasa de absentismo en la empresa ha pasado del 3% a superar el 8% en los últimos años, con un impacto económico superior a los 20 millones de euros en España. En consecuencia, el directivo califica esta situación como un "problema de fondo" y defiende la necesidad de analizar las causas que están detrás del aumento de las bajas laborales para intentar reducir su incidencia.

Según explica González, la evolución del absentismo en la compañía ha sido especialmente significativa en los últimos años. Concretamente, la tasa ha pasado de situarse en torno al 3% a superar el 8%, más del doble de los niveles registrados anteriormente. De acuerdo con los datos aportados por la empresa, esta situación tiene una repercusión directa en la actividad y en los resultados económicos del grupo, con un coste que supera los 20 millones de euros en el mercado español.

Así las cosas, el responsable de Barceló para la región EMEA incide en la importancia del sistema sanitario y del modelo de protección social, pero consideró necesario revisar determinadas situaciones relacionadas con las bajas laborales repetitivas. "Lo que hay que poner es un poco de sentido común e intentar ver si reducimos las bajas repetitivas injustificadas", señala.

Con todo, el responsable de la compañía compara también la situación española con la del Algarve portugués, uno de los principales destinos turísticos de la Península Ibérica. Según explica, las condiciones salariales y laborales en esta zona de Portugal son similares a las que existen en muchos destinos turísticos españoles. Sin embargo, asegura que los niveles de absentismo son considerablemente inferiores. De este modo, el responsable de Barceló trató de plantear la conveniencia de analizar las causas que explican esta diferencia y revisar si algunos elementos del sistema pueden estar influyendo en la evolución de las bajas laborales.

Un reto para el sector turístico

La combinación del aumento del absentismo laboral y las dificultades para encontrar vivienda para los trabajadores se ha convertido en uno de los principales desafíos para el sector turístico en España. Según explica el responsable de Barceló, ambas cuestiones tienen un impacto directo sobre la organización de las plantillas y sobre la capacidad de las compañías para cubrir sus necesidades de personal durante los periodos de mayor actividad. En este sentido, Raúl González considera que la evolución del absentismo requiere un análisis específico para identificar sus causas y valorar posibles medidas que permitan reducir su incidencia sin alterar el funcionamiento del sistema de protección social.