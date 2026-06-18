Naturgy nombra consejero independiente a Enrico Letta y CVC sale del consejo de administración

Naturgy ha nombrado por cooptación a Enrico Letta como consejero independiente a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, en el marco de la reorganización de su órgano de gobierno y tras la salida de CVC del accionariado.

El ex primer ministro italiano, especialista en integración europea y gobernanza internacional, se incorpora al consejo después de que la sociedad Rioja SARL (CVC) haya vendido la totalidad de su participación en la energética.

Como consecuencia de esa desinversión, el consejo ha tomado razón de las renuncias de los consejeros dominicales Javier de Jaime, Marta Martínez y José Antonio Torre de Silva, que representaban a CVC, a quienes ha agradecido su dedicación y aportaciones en los últimos años.

El órgano de administración también ha aceptado la renuncia del dominical Nicolás Villén y ha designado por cooptación, a propuesta del fondo australiano IFM, a la alemana Anke Groth como nueva consejera.

En paralelo, Naturgy ha suprimido el esquema de mayorías reforzadas vigente desde 2016 en su reglamento del consejo y de sus comisiones, de modo que las decisiones volverán a adoptarse por mayoría ordinaria.

La compañía ha reordenado además la composición de sus comisiones, entre ellas la de proyectos de inversión, en la que se integra el propio Letta junto a otros consejeros como Helena Herrero, Ramón Adell y Pedro Sáinz de Baranda.