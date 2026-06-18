Telefónica, ACS, y Cellnex, mejor reputación corporativa algorítmica del IBEX-35 en el primer semestre del año

Telefónica, ACS y Cellnex encabezan el ranking de reputación corporativa del IBEX 35 elaborado por RepIndex.AI a partir del análisis realizado de ChatGPT sobre la interpretación digital y documental generada entre el 1 de enero y el 14 de junio de 2026 (RepIndex Year to Date 2026). El estudio sitúa a Telefónica en primera posición con un índice de reputación algorítmica (RIX) de 62,6 puntos, seguida de ACS con 62,1 y Cellnex con 61 puntos.

El informe analiza 788 observaciones realizadas durante 23 semanas y concluye que ninguna de las compañías del principal índice bursátil español alcanza todavía la categoría de reputación "sólida" en el entorno de la inteligencia artificial, al mantenerse todas por debajo de los 70 puntos. La distancia entre la primera compañía clasificada y la última, Acciona Energía, es de apenas 12,5 puntos, lo que refleja un escenario de fuerte competencia reputacional y escasa diferenciación entre líderes y rezagados.

Según el análisis, Telefónica destaca especialmente por su capacidad para gestionar controversias y mantener una elevada visibilidad mediática gracias al protagonismo de sus inversiones en infraestructuras digitales y redes 5G. ACS sobresale por la fortaleza de su ejecución corporativa y su presencia internacional, mientras que Cellnex consolida su posición gracias a la consistencia de su estrategia de desapalancamiento y crecimiento europeo.

Más allá del ranking, el informe identifica una conclusión especialmente relevante para los líderes del IBEX 35 y sus equipos directivos de las compañías cotizadas: la principal fortaleza reputacional del IBEX 35 es la gestión de controversias. La métrica CEM alcanza una media de 89,4 puntos y diez empresas superan los 94 puntos, lo que evidencia una elevada capacidad para contener riesgos reputacionales y gestionar situaciones potencialmente adversas.

Sin embargo, la investigación revela también una debilidad estructural compartida por prácticamente todo el mercado español. La métrica de Autoridad de Fuentes (SIM), que mide la calidad y credibilidad de las referencias utilizadas por los modelos de inteligencia artificial para construir su percepción sobre una empresa, apenas alcanza una media de 30,2 puntos y ninguna compañía supera los 40. Este dato refleja una escasa presencia de contenidos corporativos respaldados por fuentes de alta credibilidad internacional, publicaciones especializadas, organismos independientes o documentación técnica de referencia.

La evolución temporal muestra además una cierta erosión reputacional agregada durante el ejercicio. El índice medio del IBEX 35 pasó de niveles próximos a 72 puntos al inicio del año a una banda situada entre 53 y 56 puntos en junio, con el punto más bajo registrado durante la última semana de marzo. Pese a ello, el segundo trimestre muestra una estabilización progresiva de las valoraciones reputacionales generadas por la inteligencia artificial.

Para los expertos de RepIndex.AI, el gran reto de las compañías cotizadas españolas ya no consiste únicamente en comunicar más, sino en comunicar mejor para los algoritmos. La creciente utilización de sistemas de inteligencia artificial por parte de inversores, analistas, medios de comunicación y grupos de interés convierte la calidad documental, la trazabilidad de las fuentes y la autoridad informativa en factores cada vez más determinantes para la construcción de reputación corporativa.

Top 10 RepIndex IBEX 35 2026 (YTD): Telefónica – 62,6; ACS – 62,1; Cellnex – 61,0; ArcelorMittal – 60,9; Merlin Properties – 60,7; Mapfre – 60,4; BBVA – 60,2; Puig – 60,0; Unicaja – 59,9; e Inditex – 59,7.