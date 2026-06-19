Dragados (ACS) se adjudica las obras de Elephant & Castle en el metro de Londres

Dragados, filial del Grupo ACS, ha obtenido una de las tres plazas del Acuerdo Marco de Infraestructuras de Transport for London (TfL) tras un proceso de licitación competitivo. Este acuerdo sitúa a Dragados en una posición estratégica para participar en la ejecución de algunas de las principales actuaciones previstas en la red de transporte de Londres y reconoce la capacidad técnica de la compañía, su enfoque colaborativo y su experiencia en la entrega de proyectos complejos en entornos operativos en servicio.

El marco de contratación constituye uno de los principales instrumentos de TfL para el desarrollo de actuaciones en la red y permitirá ejecutar una amplia variedad de proyectos, entre ellos ampliaciones de capacidad en estaciones, mejoras de accesibilidad mediante soluciones sin barreras arquitectónicas y actuaciones de modernización de infraestructuras. Entre los proyectos previstos dentro de este acuerdo marco se encuentran: la Fase 2 de la estación de Elephant & Castle - Fit Out, las actuaciones de mejora de capacidad y accesibilidad de la estación de South Kensington y el programa de renovación de la red de tranvías de Londres, que incluye el proyecto de actualización del sistema eléctrico (Power Upgrade Project, PUP).

El acuerdo fomenta modelos de trabajo colaborativos, la participación temprana de los contratistas y la integración de las actividades de diseño y construcción durante todas las etapas de desarrollo de los proyectos.

La duración inicial del acuerdo es de dos años, con posibilidad de ampliación por otros dos años adicionales.

Adjudicación de las obras de Elephant & Castle Station Phase 2

Como parte de este acuerdo marco, Dragados ha sido además adjudicataria de las obras de acondicionamiento y equipamiento de la Fase 2 de la estación de metro de Elephant & Castle, tras obtener la máxima puntuación técnica entre todas las empresas licitadoras.

La actuación incluye el diseño y la ejecución de los trabajos de acondicionamiento de la nueva caja de estación y de los túneles recientemente construidos, la integración de los sistemas existentes de las líneas Northern y Bakerloo, así como la puesta fuera de servicio del actual vestíbulo de la línea Northern. En estos momentos se están desarrollando los trabajos de diseño correspondientes a la primera fase del contrato.

La ampliación de capacidad de la estación de Elephant & Castle constituye un elemento clave dentro del proceso de regeneración urbana de la zona. Esta actuación permitirá incrementar la capacidad de la estación en aproximadamente un 30%, incorporar un nuevo vestíbulo integrado para viajeros, mejorar las condiciones de evacuación de emergencia de la línea Northern, incorporar accesos sin barreras y optimizar los tiempos de recorrido de los usuarios.

Amplia experiencia en infraestructuras de transporte

Dragados cuenta con una amplia experiencia en la ejecución de infraestructuras de transporte complejas en entornos urbanos altamente condicionados y en operación.

Entre sus principales referencias en el Reino Unido destaca la ampliación de capacidad de la estación de Bank –Bank Station Capacity Upgrade–, un proyecto de aproximadamente 700 millones de libras esterlinas desarrollado en alianza con London Underground, que permitió aumentar la capacidad de la estación en torno a un 40%, reducir significativamente la congestión y disminuir hasta en nueve minutos los tiempos de conexión entre la línea Northern y el DLR.

La compañía también ha participado en algunos de los proyectos de infraestructura más relevantes a nivel nacional e internacional, entre ellos el contrato C305 de Crossrail en Londres, el puente Queensferry Crossing en Escocia y el Réseau express métropolitain (REM) de Montreal, en Canadá.

Con esta nueva adjudicación, Dragados continúa reforzando su posición como socio de referencia en el desarrollo de infraestructuras de transporte complejas en el Reino Unido, contribuyendo a mejorar la conectividad, la accesibilidad y la experiencia de los usuarios, al tiempo que impulsa la regeneración y el desarrollo sostenible de las comunidades locales.