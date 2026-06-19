El Corte Inglés nombra a Javier Catena nuevo consejero delegado

El Consejo de Administración de El Corte Inglés ha aprobado este viernes por unanimidad el nombramiento de Javier Catena como nuevo consejero delegado del grupo, a propuesta de la presidenta, Cristina Álvarez. Así, el directivo asumirá la responsabilidad de ejecutar el plan estratégico de la compañía en una etapa marcada por nuevas inversiones y por la actualización de la hoja de ruta empresarial hasta 2030.

De este modo, Javier Catena regresa a El Corte Inglés después de haber abandonado la empresa a finales de 2025. Desde su nueva posición, será el máximo responsable de la implementación del plan estratégico y dirigirá el Comité de Dirección. Además, las distintas unidades de negocio del grupo pasarán a reportar directamente al consejero delegado.

Nueva estructura ejecutiva

Javier Catena cuenta con una amplia trayectoria dentro de la empresa. Durante su anterior etapa ocupó el cargo de director de operaciones (COO), desde el que estuvo al frente de áreas como la cadena de suministro, la logística y el negocio inmobiliario de la compañía. Por ello, la presidenta de El Corte Inglés, Cristina Álvarez, destacó la relevancia de esta incorporación para la nueva fase que afronta el grupo.

Lo cierto es que la llegada de Javier Catena se produce meses después de la salida de Gaston Bottazzini como consejero delegado. Tras aquella marcha, el Consejo de Administración aprobó una reorganización de la cúpula directiva con el nombramiento de Santiago Bau como director general y de Rafael Díaz Yeregui como secretario general de la compañía.

Del mismo modo, el anuncio también supone la salida de Santiago Bau, quien hasta ahora desempeñaba las funciones de director general. Según ha informado la empresa, la desvinculación se produce de mutuo acuerdo. En este sentido, Cristina Álvarez ha agradecido públicamente su trabajo durante los últimos años, destacando su contribución a la evolución del grupo.

Precisamente, la presidenta señala que su "compromiso y capacidad de ejecución" han sido elementos relevantes en la trayectoria reciente de la compañía y en la mejora de sus resultados financieros. Santiago Bau había asumido la dirección general tras la reorganización aprobada por el consejo después de la salida de Bottazzini a finales de 2025. Con la incorporación de Javier Catena, El Corte Inglés vuelve a modificar su estructura ejecutiva para afrontar la siguiente fase de desarrollo del grupo.

Uno de los principales cometidos del nuevo consejero delegado será la puesta en marcha de la actualización del plan estratégico de la compañía. La hoja de ruta contempla inversiones superiores a 3.000 millones de euros hasta el año 2030, una cifra con la que el grupo busca impulsar su crecimiento en los próximos ejercicios.

Además, para el presente ejercicio la empresa prevé incrementar las inversiones un 14,6%, hasta alcanzar los 650 millones de euros, apoyada en la evolución positiva de sus resultados y en la reducción de su endeudamiento. La compañía destacó recientemente que mantiene el nivel de deuda más bajo de las dos últimas décadas, una situación que considera clave para afrontar el nuevo ciclo inversor.

Crecen los beneficios

El nombramiento de Javier Catena coincide con la presentación de las cuentas correspondientes al ejercicio 2025-2026, cerrado el 28 de febrero de 2026. Durante ese periodo, El Corte Inglés obtuvo un beneficio neto de 628 millones de euros, lo que representa un aumento del 22,8% respecto al ejercicio anterior. Por su parte, el beneficio neto recurrente alcanzó los 522 millones de euros, un 11% más que un año antes. La empresa atribuyó estos resultados al crecimiento de las ventas y de la rentabilidad, con avances de doble dígito en sus principales indicadores de negocio.

La evolución financiera también ha tenido reflejo en las valoraciones de las agencias de calificación. Tras la presentación de los resultados, Fitch y Standard & Poor’s elevaron el rating de El Corte Inglés de 'BBB-' a 'BBB', manteniendo además una perspectiva estable sobre la compañía. El grupo celebrará el próximo 24 de julio en Madrid su Junta General Ordinaria de Accionistas, la primera que encabezará Cristina Álvarez desde su nombramiento como presidenta.