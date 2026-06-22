Eduardo Pastor obtiene el respaldo rotundo del 98% de la Asamblea General de Cofares

Eduardo Pastor, presidente de Cofares, ha obtenido el respaldo rotundo del 98% de la Asamblea General, celebrada este jueves en el nuevo auditorio de su sede central en Madrid. En esta reunión, que ha contado con una amplia representación de socios procedentes de las distintas CCAA, se han aprobado la Política General, el Informe de Presidencia y las cuentas correspondientes al ejercicio 2025.

Previamente a esta asamblea, Eduardo Pastor ha celebrado un total de 13 juntas preparatorias a lo largo de todo el territorio nacional. Bajo el lema "Donde otros no llegan", se ha reunido con socios y socias para explicarles las claves del ejercicio y compartir con ellos su visión de futuro sobre la evolución de Cofares y los próximos desafíos del sector.

Según ha destacado el presidente: "Quiero agradecer a todos los delegados y delegadas su total apoyo en esta asamblea, ya que es fundamental que estas decisiones, de gran calado para Cofares, cuenten con el respaldo de la inmensa mayoría. Somos cerca de 12.000 socios y socias que podemos sentirnos profundamente orgullosos de ser la mayor fuerza de farmacéuticos comunitarios de España".

Para Eduardo Pastor, que preside la organización desde hace más de siete años, la fortaleza reside en su modelo solidario. "Defendemos el bien común de todos los socios y socias, un modelo en el que la responsabilidad es prioritaria y compartida por todos. Y en el que desde el Consejo Rector anteponemos el servicio, la cooperación y la ayuda mutua", ha subrayado.

Esta gestión responsable y eficiente afianza el liderazgo de Cofares a todos los niveles, convirtiéndolo en un referente de transparencia y rendición de cuentas, que contribuye a elevar los estándares éticos y de cumplimiento de todo el sector.

El mejor ejercicio de la historia

En 2025, Cofares ha registrado unos resultados históricos tras alcanzar una cifra de ventas récord de 4.580 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7,4%. Asimismo, ha reforzado su rentabilidad con un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 49,1 millones de euros (+12%), obteniendo un beneficio antes de impuestos (BAI) de 18,1 millones de euros, con un crecimiento cercano al 19% respecto al 2024.

Una tendencia al alza que se mantiene firme en este 2026 motivada, en gran medida, por el lanzamiento de su nuevo modelo comercial. En él destacan herramientas como Nexo, que incorpora novedosos desarrollos —como la Torre de Control de Cofares—, y que mejora la gestión y rentabilidad de las oficinas de farmacia.

Un servicio que ha alcanzado récords históricos en 2025, con una facturación de 191 millones de euros y un crecimiento superior al 18%. "Nuestra propuesta de valor es única y diferencial, ya que nuestro modelo comercial para la farmacia es el más ventajoso de cuantos existen hoy en el mercado", ha detallado Eduardo Pastor.