HOCHTIEF, del Grupo ACS, entra en el selectivo Dax 40 alemán

HOCHTIEF forma parte desde este 22 de junio del DAX 40, el principal índice bursátil de Alemania. La empresa ha definido este paso como un momento relevante en sus más de 150 años de historia y lo vincula a una estrategia basada en la excelencia operativa, la innovación y una visión global a largo plazo.

La incorporación al índice sitúa a la compañía entre las 40 empresas que integran el selectivo alemán. Para HOCHTIEF, el anuncio refleja la evolución de un negocio desarrollado a través de proyectos de infraestructuras en distintos mercados internacionales.

Un logro compartido

La empresa ha querido extender este reconocimiento al conjunto del Grupo ACS, Turner Construction Company y CIMIC Group, así como a los profesionales que participan en sus proyectos en todo el mundo.

Según destaca la compañía, la entrada en el DAX 40 es consecuencia del trabajo desarrollado durante años y del compromiso de los equipos que forman parte de la organización.

Mirando al futuro

HOCHTIEF señala que este paso refuerza su voluntad de seguir impulsando infraestructuras orientadas a transformar comunidades, favorecer el crecimiento económico y generar valor sostenible.

La compañía ha felicitado a todas las personas que han contribuido a alcanzar este objetivo y ha reiterado su apuesta por continuar desarrollando nuevos proyectos en los próximos años.