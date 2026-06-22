Manolo Castillo nombrado nuevo director de Estrategia, Comunicación y Relaciones Institucionales de Fundación Unicaja

La Fundación Unicaja ha nombrado a Manolo Castillo director de Estrategia, Comunicación y Relaciones Institucionales durante una reciente sesión del Patronato que aprobó por unanimidad la renovación por cuatro años del presidente de la Fundación, José Manuel Domínguez. Esta es una nueva división dependiente de la Dirección General de la Fundación, a cuyo frente está Sergio Corral, y que integra las áreas de Comunicación y Marketing, Estrategia y Desarrollo Corporativo, y Relaciones Institucionales y con Stakeholders.

Con el nombramiento de Castillo, la Fundación Unicaja refuerza su estructura organizativa y avanza en su objetivo de consolidar una visión transversal que impulse el posicionamiento institucional de la entidad, fortalezca su estrategia corporativa y profundice en las relaciones con los distintos grupos de interés.

La incorporación de Manolo Castillo a la Fundación Unicaja supone la llegada de un perfil que combina visión estratégica, capacidad de gestión, experiencia en comunicación y un sólido conocimiento del entorno institucional y social, en un momento en el que la entidad continúa reforzando su papel como la principal institución privada de carácter social y cultural de Andalucía.

Este nombramiento refuerza la estructura directiva que se completa con la División de Actividades, cuyo responsable es Cristina Rico Cabeza; División de Asesoría Jurídica y Gobierno Corporativo: Isabel Fernández Machuca; División Financiera: Javier de Pro Rueda, y División de Medios y Recursos: Joaquín Osuna Rodríguez.

Una trayectoria ligada a Vocento

Manolo Castillo –licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga, donde es profesor colaborador honorario– ha desarrollado su carrera en el Grupo Vocento, ocupando puestos de responsabilidad en diferentes medios y proyectos. Cuenta con una amplia trayectoria profesional vinculada al ámbito de la comunicación, la dirección de equipos, la transformación organizativa y el desarrollo de proyectos estratégicos.

Desde 2012 y hasta su incorporación a la Fundación Unicaja, fue director de SUR, liderando la transformación digital del periódico y su evolución hacia una plataforma multimedia de referencia en Málaga y su provincia.

Anteriormente, Castillo fue director de la Agencia Colpisa y de la redacción central de Vocento en Madrid, donde impulsó uno de los procesos de integración editorial más relevantes de la prensa regional española, sentando las bases de un modelo de producción de contenidos que continúa siendo referencia dentro del grupo.