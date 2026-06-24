Banco Santander negocia con los sindicatos un acuerdo para llevar a cabo más prejubilaciones

Banco Santander y los sindicatos han iniciado las negociaciones para establecer un marco general que regule las prejubilaciones de los empleados que deseen acogerse a ellas. Ambas partes mantendrán reuniones durante las próximas semanas con el objetivo de alcanzar un acuerdo que defina las condiciones de salida, aunque la entidad ha subrayado que no existe un plan de reducción de plantilla ni un número determinado de trabajadores que deban abandonar el banco. Precisamente, la primera reunión entre la dirección y los representantes de los trabajadores se ha celebrado este martes, concluyendo con el compromiso de continuar las conversaciones.

Sin objetivos de reducción de empleo

Lo cierto es que, actualmente, las prejubilaciones ya forman parte de las herramientas utilizadas por la entidad, por lo que la negociación no supone la creación de un nuevo mecanismo, sino la regulación de un marco común para futuras salidas. En cualquier caso, según han señalado fuentes de Banco Santander a las agencias de comunicación, en la actual negociación no existe un objetivo concreto de personas que deban salir de la entidad.

Fuentes conocedoras de la situación recuerdan que cualquier proceso de prejubilación que se acuerde tendrá carácter voluntario para ambas partes. Por tanto, los trabajadores no estarán obligados a acogerse a las condiciones que finalmente se pacten y que la empresa también podrá rechazar determinadas solicitudes de salida.

La negociación se produce en un contexto de transformación operativa dentro del grupo financiero, marcado por la digitalización de procesos y la reorganización de su red comercial. Sin embargo, desde la entidad insisten en desvincular las conversaciones sobre prejubilaciones de cualquier plan específico de ajuste de empleo.

Así las cosas, la evolución de la plantilla también refleja los cambios organizativos que está acometiendo el grupo. Concretamente, al cierre de marzo, Banco Santander contaba con 185.000 empleados en todo el mundo, una cifra que representa 11.000 trabajadores menos que un año antes.

Con todo, el debate sobre las prejubilaciones coincide con una reducción continuada de la red física de oficinas de Banco Santander. Según los datos correspondientes al cierre de marzo, la entidad contaba con 1.607 oficinas en España, lo que supone 185 sucursales menos que un año antes. La reducción adquiere una mayor dimensión si se analiza la evolución de la última década.

En marzo de 2016, Santander disponía de 3.433 oficinas en España, más del doble de las que mantiene actualmente. A escala global, el grupo cerró durante el último año más de 1.000 oficinas, dentro de un proceso de transformación orientado a reforzar los canales digitales y simplificar determinadas estructuras operativas.