Las exportaciones españolas de bebidas espirituosas crecieron un 4,7% en 2025 y alcanzaron los 1.510 millones de euros

Las exportaciones españolas de bebidas espirituosas alcanzaron los 1.510 millones de euros durante el año 2025, lo que supone un incremento del 4,7% respecto al ejercicio anterior, según los datos del 'Informe Socioeconómico' presentado recientemente por Espirituosos España.

España, sexto productor de bebidas espirituosas de la Unión Europea, produjo durante el pasado año 322 millones de litros, de los cuales 149 millones se destinaron a los mercados internacionales. De esta forma, cerca de la mitad de la producción nacional, el 46,7%, se comercializó en el exterior, lo que refleja la fuerte presencia internacional del sector, explica en un comunicado la Federación, que agrupa a gran parte de los productores y distribuidores de Espirituosos España.

En términos económicos, las exportaciones superaron los 1.510 millones de euros, con un incremento del 7,7% durante 2025. Las ventas internacionales de bebidas espirituosas representan el 28,3% de las exportaciones españolas de bebidas y alrededor del 2% del conjunto de las exportaciones agroalimentarias.

Un total de 679 empresas españolas comercializan sus productos fuera del país y prácticamente la mitad de ellas, el 47,7% son exportadores regulares. Entre las categorías con mayor presencia internacional se encuentran los licores, el whisky, el brandy, el ron y la ginebra.

En cuanto al destino de las exportaciones, Francia se mantiene como el principal mercado de destino, concentrando el 15,1% de las exportaciones, seguido de Filipinas, con un 10,9%; Italia, con un 7,8%; Alemania, con un 7,4%, y Grecia, con un 7,3%. También destacan Portugal, Países Bajos, Reino Unido y México.

La actividad exterior de la industria aporta aproximadamente 253 millones de euros al superávit comercial español, una cantidad equivalente al 8,6% del superávit del conjunto de las bebidas y al 1,5% del correspondiente al sector agroalimentario. Desde 2019, las exportaciones de bebidas espirituosas han registrado un crecimiento acumulado del 26,8%, según los cálculos de AFI a partir de los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (Datacomex).

Bosco Torremocha, el director de Espirituosos España, destacó que "el crecimiento en los mercados internacionales refleja la solidez de nuestras empresas y el reconocimiento global de una industria que combina tradición, calidad, innovación y saber hacer". Además, añadió que "las exportaciones son una palanca clave para proyectar Marca España, reforzar la competitividad del sector y llevar al exterior una parte muy relevante de nuestra cultura gastronómica y hostelera".

La internacionalización del sector se apoya, además, en un tejido empresarial ampliamente distribuido por el territorio. España cuenta con cerca de 3.800 centros de producción vinculados a las bebidas espirituosas, alrededor de 3.500 de ellos destilerías artesanales, mientras que el 85% de las empresas son pequeñas y medianas.