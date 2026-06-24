Turner (ACS) participa en la construcción del nuevo estadio de los Buffalo Bills

El nuevo Highmark Stadium de Buffalo recibirá a sus primeros aficionados el próximo 8 de agosto. El recinto será la futura casa de los Buffalo Bills de la National Football League y ha sido construido por la alianza Gilbane Building–Turner, en un proyecto valorado en 2.100 millones de dólares.

Turner Construction Company, integrada en Hochtief y el Grupo ACS, participa en esta infraestructura, considerada el mayor proyecto de construcción de la historia del oeste del estado de Nueva York. Según la información difundida, el estadio garantiza la presencia de los Buffalo Bills en la región durante los próximos 30 años.

Un recinto con 60.000 localidades

El Highmark Stadium contará con 60.000 asientos y abrirá por primera vez al público el 8 de agosto. La obra ha reunido a 6.000 trabajadores especializados y ha acumulado cinco millones de horas de trabajo.

El proyecto ha destinado además más de 490 millones de dólares a empresas MWBE, categoría que engloba compañías propiedad de minorías y mujeres.

Turner, presente en estadios del Mundial

La apertura del estadio coincide con la celebración del Mundial de Fútbol. Turner ha construido seis de los estadios que acogen partidos del torneo, según los datos facilitados por la compañía.

La empresa participa así en proyectos deportivos vinculados al fútbol internacional y a la National Football League.

Una inversión vinculada a Buffalo

La construcción del nuevo estadio concentra una inversión de 2.100 millones de dólares. El proyecto reúne a miles de trabajadores y empresas durante su ejecución y se vincula a la continuidad de los Buffalo Bills en Buffalo.