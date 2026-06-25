Decathlon reparte 50 millones entre sus empleados en España y vuelve a Argentina 24 años después

La tienda de deportes, ropa y material deportivo Decathlon anunció el lunes que durante el año 2025 distribuyó más de 50 millones de euros en primas, beneficios y formación entre sus equipos en España.

Según se puede leer en un comunicado en su página web, la empresa francesa "distribuyó en España más de 50 millones de euros en 2025 en concepto de primas, bonus y reparto de beneficios a través de acciones de la empresa. Además, esta cifra engloba la inversión de la compañía en formación para el conjunto de sus colaboradores y un paquete de beneficios corporativos para facilitar la práctica deportiva y el bienestar de los equipos".

Reparto de beneficios y subida salarial

También podemos leer que "el compromiso de Decathlon España por el bienestar de sus equipos se refleja en su política salarial. En los últimos tres años, los colaboradores de la compañía han acumulado una subida salarial de más del 15% acordada en su último Convenio Colectivo con incrementos del 5,5%, 5% y 4% en 2024, 2025 y 2026, respectivamente".

Por otro lado, en el comunicado se menciona también que "desde el primer día en la compañía, cada miembro accede a un seguro de vida, descuentos en productos Decathlon, cheque nacimiento, ventajas y convenios para facilitar la práctica deportiva y el bienestar. A estos beneficios se suman, más adelante, el plan de pensiones con aportación de empresa o la compensación de seguro de salud, entre otros".

Decathlon ha vuelto a Argentina

Este buen momento de la multinacional en España coincide con el regreso de Decathlon a Argentina a finales de 2025 después de abandonar el país en el año 2001, el año del famoso "corralito" argentino.

La andadura de la multinacional francesa en Argentina, bajo el gobierno de Javier Milei, comenzó el 8 de noviembre de 2025 con la apertura de una tienda de unos 3.000 metros cuadrados. A esta se sumó la reciente inauguración, el 30 de mayo de este año, de otra tienda de aproximadamente 2.500 metros cuadrados. Esto es sólo el comienzo de las 20 tiendas que Decathlon planea abrir en el país sudamericano en los próximos cinco años. En los seis meses que quedan de 2026 ya están confirmadas las aperturas de dos tiendas más, ambas en Buenos Aires.

La inversión total en Argentina rondará los 100 millones de dólares y pone de manifiesto la confianza que las empresas extranjeras están depositando en los avances económicos del país desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, después de más de dos décadas sin operar bajo gobiernos kirchneristas.

La reducción de la pobreza, la caída de la inflación y el control del gasto público son algunos de los logros que ha alcanzado el economista liberal-libertario desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023. Esto no ha pasado desapercibido ni para Decathlon ni para otras grandes empresas que decidieron expandir su actividad en el país sudamericano en 2025, tal y como ya contamos aquí.