Grupo Azvi supera por tercer año consecutivo los 1.000 millones de euros de cifra de negocio

Grupo Azvi cerró 2025 consolidando su crecimiento y fortaleza financiera al superar por tercer año consecutivo los 1.000 millones de euros de cifra de negocio y alcanzar un Ebitda de 72 millones, unos resultados que reflejan la solidez de su modelo de negocio y que la compañía hace públicos coincidiendo con la publicación de su 'Memoria Anual 2025'.

Los resultados reflejan un modelo de negocio basado en la especialización ferroviaria, la diversificación geográfica y la integración de capacidades de ingeniería, construcción, transporte, mantenimiento y operación de infraestructuras, que ha permitido al Grupo mantener una trayectoria de crecimiento sostenido en mercados estratégicos.

Uno de los hitos más destacados del ejercicio se produjo en el área de construcción. Azvi alcanzó una contratación récord de 1.300 millones, elevando su cartera hasta cerca de 2.000 millones, impulsada por proyectos estratégicos en España, México y Chile.

Entre las adjudicaciones más relevantes figura el contrato para diseñar y construir el tramo ferroviario de 136 km entre Arroyo El Sauz y Nuevo Laredo, en México, por 516 millones, dentro del corredor Saltillo-Nuevo Laredo. Asimismo, la compañía logró en Suecia la adjudicación del tranvía de Uppsala, bajo un modelo de contrato colaborativo y valorado en más de 450 millones.

Estos contratos refuerzan la posición de Grupo Azvi como uno de los principales referentes internacionales del sector ferroviario, una actividad estrechamente ligada a la historia y evolución de la compañía desde sus orígenes.

En el negocio concesional, Cointer cerró el ejercicio con una cartera de 4.681 millones de euros. Durante 2025, la compañía dio además un paso estratégico en Chile tras adjudicarse dos proyectos de concesión vial urbana en la Región del Biobío, que contemplan la construcción, conservación y explotación durante 20 años de corredores de transporte público, con inversiones superiores a 172 millones cada uno.

El resto de las áreas de actividad del Grupo —Obras Industriales, Transporte Ferroviario, Mantenimiento Ferroviario y Servicios Urbanos y Medio Ambiente— también registraron un crecimiento operativo y financiero significativo durante el ejercicio, reforzando la diversificación de la compañía y su capacidad para generar valor en distintos mercados.

La memoria anual también recoge los avances realizados en materia de innovación, transformación digital y sostenibilidad. En este ámbito, Grupo Azvi ha elaborado su IV Plan de Reducción de Emisiones GEI 2026-2030, alineado con el Acuerdo de París y con el objetivo corporativo de alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Manuel Contreras Caro, presidente de Grupo Azvi, manifestó que "no es casualidad haber llegado hasta aquí, después de más de 150 años de historia. Nuestro sólido modelo de negocio basado en una especialización ferroviaria de alto valor añadido, combinando ingeniería, construcción y operación de activos dentro de un marco de sostenibilidad, así como una adecuada diversificación geográfica y de actividades, ha venido demostrando una notable capacidad de adaptación y solidez ante cuadros macroeconómicos complejos como el actual".

El máximo ejecutivo de la compañía subrayó por encima de todo el papel de las personas como principal motor del crecimiento de la compañía y destacó que "son nuestras personas el origen de nuestra fortaleza, el impulso de nuestro presente y la garantía de nuestro futuro; las que hacen realidad cada desafío y quienes merecen todo mi reconocimiento y gratitud".