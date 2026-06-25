IE, ESIC y The Valley lideran el ranking de las mejores escuelas de negocio con formación en IA para directivos

Forbes ha publicado la lista de las Escuelas de Negocio que mejor están respondiendo al reto de formar a los líderes empresariales para integrar la inteligencia artificial en la estrategia corporativa para impulsar la innovación y la competitividad de sus empresas. Una lista en la que destaca a IE Business School, ESIC Business & Marketing School y The Valley Business & Tech School en el top tres, valorando su oferta formativa, la metodología de aprendizaje y los espacios de experimentación tecnológica que tienen en sus instalaciones.

La irrupción de la IA está reconfigurando el mapa de competencias directivas a escala global. Según el Fondo Monetario Internacional, cerca del 40% de los empleos a nivel mundial estarán expuestos al impacto de la IA, una cifra que se puede elevar al 60% en las economías avanzadas. Por otra parte, el Foro Económico Mundial, en su informe Future of Jobs, identifica el pensamiento analítico, las habilidades digitales y la IA entre las habilidades más demandadas para los profesionales en los próximos años.

En este contexto el propio rol del directivo está sufriendo una transformación profunda. La IA está modificando la forma en la que los líderes analizan la información, toman decisiones y gestionan equipos. Los directivos ya no solo deben entender la tecnología, sino que deben ser capaces de integrarla en la estrategia, interpretarla críticamente y utilizarla como palanca para generar eficiencia, innovación y ventaja competitiva.

Ante este escenario, las escuelas de negocio han acelerado el rediseño de su oferta formativa para dar respuesta a la demanda de formación por parte de los ejecutivos. Forbes ha destacado a 10 Escuelas de Negocio en una lista que ha tenido en cuenta la integración de la IA en la propuesta formativa, la metodología de aprendizaje para directivos y las instalaciones y espacios de experimentación tecnológica a disposición de los profesionales.

En el top tres de las Escuelas de Negocio destacadas por Forbes están IE Business School, con una oferta formativa que combina bootcamps como el Artificial Intelligence & Data Science for Business, programas para directivos como el de Dirección en Data, Analytics & Inteligencia Artificial e iniciativas integradas en sus MBAs y programas para alta dirección. La escuela busca que los líderes comprendan cómo aplicar la IA para transformar modelos de negocio, optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones.

El segundo lugar lo ocupa ESIC Business & Marketing School, que con más de medio siglo de trayectoria formando directivos, ha incorporado la Inteligencia Artificial como una de las áreas clave para el desarrollo empresarial. La escuela cuenta con programas específicos como el Senior Management Program in AI & Digital Business que ayuda a los directivos a integrar la IA en marketing, operaciones, estrategia y gestión corporativa.

El podio lo cierra The Valley Business & Tech School, la Escuela de Negocio del Grupo UAX especializada en la intersección entre negocio y tecnología. Esta escuela ha situado la Inteligencia Artificial en el centro de su propuesta de valor para profesionales y empresas, ofreciendo formaciones que ayudan a los profesionales a aplicar la IA a su ámbito de trabajo. Es el caso de programas como el Executive Program en AI & Exponential Technologies for Business o en Legal Tech & Legal Ops, este último enfocado a cómo aplicar la tecnología y la IA para los profesionales del derecho.

La lista de Forbes la completan GBSB Global Business School, Esade Business School, ISDI, EAE Business School, IESE Business School, MIOTI Tech & Business School y Nuclio Digital School. Todas ellas conforman un ecosistema formativo que refleja el compromiso del tejido académico español con la capacitación de los líderes del futuro.