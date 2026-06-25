La Fundación NTT DATA gana el Premio Beef Awards 2026 de Innovación y Tecnología

La Fundación NTT DATA ha sido distinguida con el Beef Award 2026 en la categoría de Innovación y Tecnología, un reconocimiento otorgado por PROVACUNO a personas e instituciones que, desde diferentes ámbitos, contribuyen al progreso colectivo y generan un impacto positivo en la sociedad.

La entrega de los galardones tuvo lugar durante la segunda edición de los Beef Awards, celebrada en la Plaza de Toros de Las Ventas (Madrid), en una gala que reunió a más de 600 invitados, entre profesionales del sector empresarial, representantes de las administraciones públicas e instituciones, así como destacadas personalidades del mundo de la cultura, la comunicación, el cine y el espectáculo.

25 años de trayectoria profesional de la Fundación NNT DATA

El jurado de los Beef Awards 2026, integrado por destacados periodistas y directores de algunos de los principales medios de comunicación españoles, ha reconocido a la Fundación NTT DATA por sus 25 años de trayectoria poniendo la tecnología al servicio de la sociedad, destacando especialmente su apoyo al emprendimiento tecnológico y su impulso al desarrollo de competencias digitales entre las nuevas generaciones.

Este reconocimiento pone en valor el compromiso que la Fundación mantiene desde hace un cuarto de siglo con una innovación centrada en las personas. A través de programas propios, la entidad trabaja para impulsar el talento, fomentar el emprendimiento y acercar la tecnología a la sociedad como una herramienta para generar oportunidades y responder a los desafíos sociales.

Es un honor recibir este premio, que tiene un significado muy especial para nosotros porque representa valores que impulsamos desde la Fundación NTT DATA: disciplina, constancia, resiliencia y capacidad de adaptación ante los desafíos. Desde hace 25 años trabajamos para apoyar a los emprendedores, ayudándoles a desarrollar las herramientas necesarias para afrontar la incertidumbre y seguir avanzando. Gracias por promover iniciativas como esta, que demuestran que la innovación y la tradición pueden avanzar de la mano. Señaló Magda Quintero, subdirectora de la Fundación NTT DATA al subir al escenario a recoger el galardón.

Más del 90% de los finalistas y ganadores de los eAwards continúa activo

Entre estas iniciativas destacan los eAwards, una de las competiciones de emprendimiento tecnológico con mayor trayectoria internacional. Durante sus 25 años de historia, los eAwards han contribuido a impulsar proyectos innovadores capaces de transformar la sociedad mediante la tecnología. Cabe destacar que más del 90% de los finalistas y ganadores de los eAwards continúa activo, un dato especialmente significativo en un ecosistema donde la esperanza de vida de una startup apenas supera los tres años. Esta cifra pone de manifiesto el valor del acompañamiento, la visibilidad y el apoyo que la Fundación NTT DATA ofrece a los emprendedores para impulsar los proyectos y consolidarlos en el mercado.

En los próximos meses se dará a conocer el proyecto ganador de la edición española de 2026, que recibirá un premio de 10.000 euros, un programa de aceleración y un pase a la final internacional, donde competirá con otros 8 ganadores de países de Europa y América Latina por un premio adicional de 100.000€. El anuncio coincidirá con la celebración del 25 aniversario de la Fundación NTT DATA en el mes de noviembre.

La Fundación impulsa las Olimpiadas Internacionales de Tecnología

Con el objetivo de inspirar y fomentar el emprendimiento también desde edades tempranas, la Fundación impulsa las Olimpiadas Internacionales de Tecnología, una competición online y gratuita dirigida a menores de entre 7 y 16 años para despertar el interés por la programación y desarrollar competencias digitales desde edades tempranas.

En un contexto en el que la tecnología transforma cada vez más aspectos de la vida cotidiana, la iniciativa fomenta habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de análisis y la resolución de problemas, invitando a los participantes a identificar retos de su entorno y desarrollar soluciones innovadoras mediante la tecnología. Así, la Fundación NTT DATA acerca a los menores a la tecnología como creadores, no como consumidores, y contribuye a la reducción de la brecha digital y a preparar a las nuevas generaciones para afrontar los desafíos del futuro.

Este Beef Award supone un reconocimiento a una trayectoria de 25 años dedicada a impulsar una tecnología con propósito e impacto social. Coincidiendo con la celebración de su 25º aniversario, la Fundación NTT DATA reafirma su compromiso de seguir promoviendo iniciativas que impulsen el emprendimiento, desarrollen el talento digital y contribuyan a construir una sociedad más inclusiva, sostenible y preparada para los retos del futuro.