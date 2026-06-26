Loreto Mutua alcanza cifras históricas, con casi 1.400 millones de patrimonio, y refuerza su modelo de previsión

Loreto Mutua, mutualidad que gestiona las pensiones del sector aéreo, cerró 2025 con una rentabilidad del 12,35% y con récord de patrimonio gestionado hasta los 1.389 millones de euros, confirmando su posición como una de las gestoras de referencia en previsión social complementaria en España. Así, la entidad destacó que ha incrementado en 107,7 millones el patrimonio gestionado durante 2025, lo que supone un crecimiento del 8,4% y refleja, por tanto, el buen comportamiento de las carteras de inversión.

En este escenario, la mutualidad ha logrado una rentabilidad del 12,35% para sus mutualistas, "situándose en niveles particularmente elevados en términos históricos y en comparación con otras alternativas de inversión de perfil similar como es la categoría renta fija mixta", según señaló Jon Aramburu, director general de Loreto Mutua.

La mutualidad también ha visto crecer en los últimos doce meses las aportaciones, que alcanzaron los 49,6 millones de euros, un 12,6% más que en el año anterior. Del total de derechos de todos los mutualistas al cierre de 2025, las aportaciones totales solo constituyen el 59%, mientras que el 41% restante corresponde a los beneficios obtenidos, es decir, "que casi la mitad del patrimonio actual de los mutualistas es fruto de la rentabilidad acumulada, lo que refuerza el modelo diferencial que ofrecemos: con un mismo esfuerzo se obtiene un mejor rendimiento para tu prestación de jubilación", apuntó Aramburu. El ejercicio de 2025 también ha puesto de manifiesto la estabilidad de la base de mutualistas, que alcanza los 29.187, lo que constituye el segundo mejor dato de su historia.

Generación de valor

Este desempeño se enmarca, además, en una trayectoria consistente de generación de valor a largo plazo. Desde la implantación del sistema de capitalización individual en 2001, Loreto Mutua ha mantenido una rentabilidad media anual del 4,97% en estos 25 años, reflejo de su modelo de inversión prudente, diversificado y orientado al largo plazo. En ese periodo, la mutualidad ha abonado prestaciones a más de 33.700 beneficiarios por un importe acumulado de 1.782,21 millones de euros. Más en concreto, Loreto Mutua ha abonado durante 2025 prestaciones por importe superior a 63,6 millones de euros, dando cobertura a más de 7.100 mutualistas, lo que ha permitido a la entidad cumplir su principal objetivo: ofrecer seguridad y estabilidad en momentos clave a los profesionales del sector aéreo.

El director general de Loreto Mutua enfatizó el propósito fundamental de la entidad, que es "complementar las pensiones públicas. Somos una mutualidad de previsión social empresarial, sectorial y complementaria independiente del sistema de la Seguridad Social, que no sustituye en ningún caso al sistema público de la Seguridad Social, sino que lo complementa. Y con una misión clara: ayudar a conseguir la mejor pensión complementaria posible, para contribuir a que las personas disfruten de una merecida jubilación; un dinero para cuando más se necesita".

El buen comportamiento de la mutualidad se extiende también a sus planes de pensiones, que continúan mostrando un notable desempeño. El Plan de Pensiones Individual Loreto Óptima PPI ha alcanzado puestos de honor en su categoría (renta fija mixta) en el ranking de Inverco, 4º a 1 año y 2º a 20 años, con un resultado sólido y una rentabilidad del 8,78% en 2025. Por su parte, el Plan de Empleo Loreto Empresas PPE logra también un resultado muy notable, con un retorno del 7,90%.