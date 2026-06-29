Cambios en la cúpula de Mercadona: Héctor Hernández abandona la empresa

Héctor Hernández ha dejado de formar parte del Comité de Dirección de Mercadona, del que era miembro desde hace 23 años, y también se ha desvinculado de la compañía. La empresa ha comunicado que ambas partes han alcanzado un acuerdo para poner fin a su relación laboral.

Hasta ahora, Hernández ocupaba el cargo de director general financiero, Relaciones Externas y Legado, funciones que desempeñó durante más de dos décadas dentro de la estructura directiva de Mercadona. Tras hacerse pública su salida, Hernández ha agradecido al presidente de Mercadona, Juan Roig, "la confianza" que la empresa depositó en él durante su trayectoria profesional.

Hernández ha destacado que esa confianza le ha permitido "consolidar una carrera profesional basada en la promoción interna y ejercer diferentes responsabilidades dentro de la empresa". Asimismo, ha expresado su agradecimiento a sus compañeros del Comité de Dirección y a todas las personas con las que ha trabajado durante estos años.

Cambios en la cúpula

Mercadona ha reconocido la labor que ha desempeñado Hernández durante su etapa en la empresa. No obstante, desde Mercadona no han ofrecido más detalles sobre los motivos de su salida ni sobre los términos del acuerdo que se han alcanzado entre ambas partes. Junto al anuncio de esta salida, Mercadona ha comunicado el nombramiento de Enric Carbonell como nuevo miembro del Comité de Dirección.

Carbonell ejercía hasta ahora como director general del Valencia Basket y, además de incorporarse al órgano de dirección de Mercadona, asumirá la gestión y el equipo del Roig Arena y de la Fundación Trinidad Alfonso. Desde Mercadona tampoco han precisado si el nuevo directivo asumirá las mismas competencias que desempeñaba Héctor Hernández dentro del Comité de Dirección.