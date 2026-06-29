Hamco AM nombra a Pablo Istillarte director general tras superar los 260 millones en activos

Hamco Asset Management (Hamco AM), gestora española especializada en inversión deep value, ha nombrado a Pablo Istillarte nuevo director general de la firma. De esta forma, el hasta ahora director de operaciones sustituye en el cargo a John Tidd, que continuará como presidente y director de inversiones de la compañía.

Así las cosas, el nombramiento se produce en un momento de crecimiento para la gestora, que ha alcanzado más de 260 millones de euros en activos bajo gestión después de captar 60 millones de euros de nuevo negocio en términos netos en lo que va de año. Según ha explicado la entidad, el relevo forma parte de la evolución de la organización y responde a la etapa de desarrollo alcanzada por la firma.

En este contexto, John Tidd mantiene sus responsabilidades como presidente y director de inversiones, mientras que Pablo Istillarte asume la dirección del negocio.

Vinculado a la firma desde sus inicios

Istillarte ha desarrollado toda su trayectoria en Hamco AM desde el inicio de las operaciones de la gestora en España. Precisamente, la compañía ha destacado su conocimiento de la organización, de su filosofía de inversión y de la base de inversores. De este modo, la firma ha señalado que este nombramiento se enmarca en la "evolución natural" de la compañía y en la "madurez organizativa" alcanzada tras los últimos años de crecimiento.

Por su parte, Istillarte ha asegurado que afronta esta nueva etapa con responsabilidad y agradecimiento. "Asumo este cargo con enorme responsabilidad y, sobre todo, con mucha gratitud", ha explicado, destacando que "desde mi nuevo puesto, trabajaré con el equipo para que la solidez de nuestra gestión de inversiones venga acompañada de una organización a la altura, de una estructura capaz de seguir generando valor para nuestros inversores a largo plazo".

Asimismo, John Tidd ha explicado que el nombramiento de Pablo Istillarte le permitirá dedicar toda su atención a la actividad inversora de la gestora. En este sentido, ha señalado que contar con Istillarte al frente de la gestión del negocio le permitirá centrarse "por completo" en analizar oportunidades de inversión, invertir y proteger el capital de los inversores. Asimismo, ha destacado cómo la firma lleva años construyendo los cimientos de su desarrollo y ha añadido que, a su juicio, "lo mejor está por venir".

De hecho, lo cierto es que el relevo en la dirección coincide con una etapa de expansión para Hamco AM. Al respecto, la entidad ha comunicado que ya administra más de 260 millones de euros en activos y que, en lo que va de año, ha incorporado 60 millones de euros de nuevo negocio neto. Con todo, la compañía considera que esta evolución respalda el fortalecimiento de su estructura organizativa y la reorganización de responsabilidades entre la dirección ejecutiva y el área de inversiones.