CIP invertirá en Lérida en una de las mayores plantas de biogás de España

Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), a través de su fondo Advanced Bioenergy Fund I (ABF I), ha alcanzado la decisión final de inversión (FID) para la que será una de las "mayores plantas de biogás de España", Cobirgy, ubicada en Lérida (Cataluña), según ha informado este martes la compañía en un comunicado.

Asimismo, la planta Cobirgy es la quinta inversión del fondo ABF I y la tercera fuera de Dinamarca. Con ello, ABF I sigue avanzando según lo previsto para desplegar los 727 millones de euros de capital comprometido del fondo.

Con una producción anual estimada de biometano de más de 230 GWh, se espera que Cobirgy alcance la "mayor producción de biometano de cualquier planta de biogás en España hasta la fecha", además de producir aproximadamente 150.000 toneladas de mejoradores de suelo y fertilizantes orgánicos al año.

Además, utilizando tecnología de última generación, la planta contribuirá de manera significativa a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la contaminación por nitratos en el territorio.

Por otro lado, Cobirgy ha sido declarada 'Proyecto Empresarial Estratégico' por la Generalidad de Cataluña y cuenta con el apoyo de una subvención de capital del Gobierno catalán, lo que ha reforzado su importancia tanto a nivel nacional como regional.

En este contexto, el socio de CIP y socio principal de ABF, Thomas Dalsgaard, ha considerado esta inversión como un "paso importante" para el fondo, asegurando que "supondrá una contribución significativa a la seguridad energética y la descarbonización de España".

En conjunto, cuando la planta esté completamente operativa, procesará hasta 500.000 toneladas de materia prima al año, convirtiendo residuos agrícolas e industriales orgánicos en biometano, desempeñando un "papel clave" en el fortalecimiento de la independencia energética de España.

Además, CIP ha destacado que más de 350 ganaderos locales ya se han adherido formalmente al proyecto, asegurando que más del 80% del purín provendrá de granjas situadas en un radio de 15 kilómetros alrededor de la planta.