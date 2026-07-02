IKEA se hace con el Gran Premio Nacional de Marketing de 2026

La Asociación de Marketing de España celebró este miércoles, en WAH Show Madrid, la gala de la XVIII edición de los Premios Nacionales de Marketing, unos galardones que este año cumplen 18 años reconociendo las estrategias, equipos, compañías y líderes que marcan el rumbo de la industria.

La Gala contó con la presencia institucional del Excmo. Sr. D. José Luis Martínez-Almeida Navasqüés, alcalde de Madrid, quien participó en uno de los momentos iniciales de la noche haciendo entrega del Premio Líder Empresarial Impulsor del Marketing a Tomás Pascual Gómez-Cuétara, junto a Beatriz Navarro, presidenta de AMKT.

Tomás Pascual ganó el Premio al Líder Empresarial

Bajo el claim, "Recordarás dónde estabas cuando cumplimos 18", la gala ha rendido homenaje a la trayectoria de estos premios y a su papel durante 18 ediciones como escaparate de la excelencia, la innovación y la capacidad transformadora del marketing en España.

La ceremonia estuvo conducida por la periodista y presentadora María Gómez García de la Banda (colaboradora en Zapeando, en Tarde lo que tarde de RNE, y en el morning show radiofónico Anda Ya de Los 40), que aportó ritmo, cercanía y el contrapunto de humor, en una gala que integró también el universo artístico de WAH Show Madrid.

Durante la gala, Beatriz Navarro, CMO de Renault y presidenta de AMKT, y Belén Frau, CEO and Board Member y CCO Ingka Group IKEA y presidenta del Jurado de esta XVIII edición, intervinieron con sendos discursos que conectaron la evolución de AMKT y de los Premios Nacionales de Marketing en estos 18 años con algunos de los grandes retos de la profesión, como la transformación del perfil del CMO, el impacto de la inteligencia artificial y la necesidad de reconocer, desde el rigor del jurado, los casos más relevantes del marketing en España.

Desde su creación, los Premios Nacionales de Marketing han puesto en valor la visión estratégica del marketing como motor de competitividad empresarial, destacando aquellas iniciativas capaces de transformar organizaciones, impulsar crecimiento sostenible y generar impacto real en el mercado.

Ikea logró el Gran Premio Nacional de Marketing

En esta edición, IKEA ha sido reconocida con el Gran Premio Nacional de Marketing, el máximo galardón otorgado por AMKT, tras destacar en diferentes categorías del palmarés por la solidez, coherencia e impacto de su estrategia.

Como novedad, esta XVIII edición ha incorporado nuevas fórmulas de patrocinio —Patrocinador Oro, Patrocinador Plata y Socios Estratégicos Patrocinadores— que refuerzan la vinculación de las marcas con categorías concretas de los Premios y con los grandes territorios estratégicos del marketing actual.

Este nuevo modelo ha permitido integrar de forma más directa a las marcas patrocinadoras en el reconocimiento de las distintas categorías, cuyos representantes participaron en la entrega de los Premios de las categorías de empresa.

Palmarés XVIII Premios Nacionales de Marketing

Estrategia Integral de Marketing

Patrocinador Oro: Publicis Groupe

Oro: Sony Music — Rosalía, Lanzamiento integrado de LUX

Sony Music — Rosalía, Lanzamiento integrado de LUX Plata: LALIGA — 42 Legados, 42 formas de ganar

LALIGA — 42 Legados, 42 formas de ganar Bronce: Uber Eats — Get Almost, Almost Anything 2.0

El Premio Oro de esta categoría fue entregado por Roberto Santos, COO de Publicis Groupe Iberia y CEO de Connected Media y Paco Mendoza, CEO de Leo Constellation, representantes de Publicis Groupe, Patrocinador Oro de la categoría.

Construcción de Marca

Patrocinador Oro: ElPozo Alimentación

Oro: LALIGA — 42 Legados, 42 formas de ganar

LALIGA — 42 Legados, 42 formas de ganar Plata: Moeve — Este futuro tiene futuro

Moeve — Este futuro tiene futuro Bronce: MAPFRE — El momento de la verdad

El Premio Oro de esta categoría fue entregado por Pablo Olivares, director de Marketing de ElPozo Alimentación, Patrocinador Oro de la categoría.

Experiencia de Cliente

Socios Estratégicos Patrocinadores: Adobe y T2ó One

Oro: IKEA — Design your sleep, while sleep

IKEA — Design your sleep, while sleep Plata: ILUNION — Gobernar la Experiencia como Sistema en la Complejidad

ILUNION — Gobernar la Experiencia como Sistema en la Complejidad Bronce: Barceló Experiences — Barceló Experiences

El Premio Oro de esta categoría fue entregado por Julián Cañadas García, Country Leader en Adobe Iberia y Javier Fernández Saavedra, Global General Manager de T2ó ONE, Socios Estratégicos Patrocinadores de la categoría.

Innovación en la Propuesta de Valor

Patrocinador Oro: LALIGA

Oro: Estrella Galicia — Huebox, el nuevo tirador de cerveza para casa

Estrella Galicia — Huebox, el nuevo tirador de cerveza para casa Plata: IKEA — Second hand marketplace

IKEA — Second hand marketplace Bronce: IKEA — Design your sleep, while sleep

El Premio Oro de esta categoría fue entregado por Ángel Fernández, Marketing and Strategy director y Domingo Legua, Head of Marketing Strategy & Advertising, representantes de LALIGA, Patrocinador Oro de la categoría.

Publicidad y Comunicación Comercial

Patrocinador Oro: Vocento Medios

Oro: ESIC University — Culpable

ESIC University — Culpable Plata: Sony Music — Rosalía, LUX Cover Reveal

Sony Music — Rosalía, LUX Cover Reveal Bronce: Iberia — El vuelo de Clara y Mateo

El Premio Oro de esta categoría fue entregado por Juan Pedro Díaz Armendariz, director General Comercial y Miguel Ángel Fernández, representantes de Vocento Medios, Patrocinador Oro de la categoría.

Estrategia de Ventas

Patrocinador Oro: La Vaguada

Oro: Repsol — Repsol Luz, Misma Luz, otra energía

Repsol — Repsol Luz, Misma Luz, otra energía Plata: MediaMarkt — Estrategia full commerce de MediaMarkt

MediaMarkt — Estrategia full commerce de MediaMarkt Bronce: Ahorramas — Afianzar Ahorramas en un terreno desconocido

El Premio Oro de esta categoría fue entregado por Lola Fernández, directora de Marketing de La Vaguada y Jesús Hernández, subdirector de La Vaguada, representantes de La Vaguada, Patrocinador Oro de la categoría.

Patrocinios y Alianzas

Patrocinador Plata: Sponso

Oro: Real Racing Club de Santander — Donantes de Logo

Real Racing Club de Santander — Donantes de Logo Plata: Cervezas Victoria — Hablemos de Victorias

Cervezas Victoria — Hablemos de Victorias Bronce: Movistar Arena — Movistar Arena

El Premio Oro de esta categoría fue entregado por Marc Alba, cofundador de Sponso y CEO y Rodrigo Ron, Country Lead- Spain de Sponso, representantes de Sponso, Patrocinador Plata de la categoría.

Startup

Socios Estratégicos Patrocinadores: Mediaplus Equmedia y McCann World Group

Oro: LIUX — Un acto de fe

LIUX — Un acto de fe Plata: Ai Merengue — RTC (Real Time Content) & Artificial Intelligence

Ai Merengue — RTC (Real Time Content) & Artificial Intelligence Bronce: Mama Pottery Café — Lanzar y escalar una nueva categoría experiencial

El Premio Oro de esta categoría fue entregado por Jose Luis De Rojas, CEO de MediaPlus Equmedia y Lucía Angulo, presidente y CEO de McCANN y Worlgroup Spain, Socios Estratégicos Patrocinadores de la categoría.

Ganadores de las categorías especiales

Mejor Equipo de Marketing: ElPozo Alimentación

El jurado ha reconocido a ElPozo Alimentación por la excelencia y cohesión de su equipo de marketing, su capacidad para integrar innovación, análisis y creatividad, y por el impacto directo de su trabajo en la evolución de la marca y en los resultados de negocio.

El premio fue entregado por los vicepresidentes de AMKT: Enrique Arribas, José Cabanas y José Carlos Villalvilla.

Líder Empresarial Impulsor del Marketing: Tomás Pascual Gómez-Cuétara

La XVIII edición de los Premios Nacionales de Marketing ha contado con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien he hecho entrega del galardón Líder Empresarial Impulsor del Marketing junto a Beatriz Navarro, presidenta de AMKT.

Tomás Pascual Gómez-Cuétara, presidente ejecutivo de Pascual, ha sido reconocido con este galardón por su papel en la incorporación del marketing como eje estratégico de la compañía.

El jurado ha destacado su visión empresarial, orientada a la innovación, la sostenibilidad y la creación de valor para consumidores y sociedad, así como su contribución a consolidar el marketing como una palanca clave de crecimiento y transformación.

IKEA, ganadora del Gran Premio Nacional de Marketing

El Gran Premio Nacional de Marketing, fue entregado por Beatriz Navarro, presidenta de AMKT, y Juan Cantón, director general de AMKT. Máximo reconocimiento otorgado por la Asociación de Marketing de España, ha sido para IKEA, cuya estrategia ha sobresalido por su consistencia, su capacidad de innovación y su impacto demostrado en el mercado español, consolidándose como un referente en la aplicación del marketing para impulsar valor a largo plazo.

El Gran Premio Nacional de Marketing se concede conforme al sistema objetivo de puntuación establecido en las bases legales, bajo la verificación de la Secretaría Técnica de los Premios, ESIC Univerity, y con mecanismos específicos para garantizar la imparcialidad y gestionar posibles conflictos de interés. Optan a este reconocimiento exclusivamente los ganadores —oro, plata o bronce— de las categorías de empresa, y su adjudicación se determina mediante la suma ponderada de puntos obtenidos en dichas categorías.

Una edición que celebró 18 años de marketing

La XVIII edición de los Premios Nacionales de Marketing ha vuelto a reunir a las principales compañías, marcas, agencias, instituciones y profesionales del sector, en una gala concebida para reconocer el impacto real del marketing en la competitividad de las organizaciones y en la evolución de la sociedad.

En el año en el que los Premios alcanzan su mayoría de edad, AMKT ha querido rendir homenaje a estos 18 años de trayectoria, recordando algunos de los momentos, marcas, profesionales y campañas que han contribuido a consolidar los galardones como una referencia para la industria.

Con el claim "Recordarás dónde estabas cuando cumplimos 18", la gala ha puesto el foco en la memoria compartida de una comunidad profesional que ha crecido junto a los Premios y que sigue impulsando el marketing como una disciplina estratégica, creativa y transformadora.

Una gala concebida como experiencia

Más allá de la entrega de galardones, la XVIII edición de los Premios Nacionales de Marketing reforzó su dimensión experiencial con la integración del universo de WAH Show Madrid y distintas activaciones impulsadas junto a patrocinadores y colaboradores.

Esta puesta en escena permitió conectar el reconocimiento a la excelencia del marketing con una experiencia diseñada para la comunidad profesional, consolidando la gala como una de las grandes citas de referencia del sector en España.

AMKT agradece haber contado esta edición con el apoyo de sus socios estratégicos —Adobe, Mediaplus Equmedia, McCann, T2ó ONE y WAH Show Madrid—, así como de los patrocinadores vinculados a las distintas categorías de esta edición Patrocinadores Oro: ElPozo Alimentación, Publicis Groupe y Patrocinadores Plata: LALIGA, La Vaguada, Sponso y Vocento Medios.

Asimismo, reconoce también la contribución de las entidades colaboradoras que han hecho posible esta edición: 4forEverything, Blinko, CO2 Revolution, Evento Divertido, ILUNION, McGuffin, Varadero, Workcenter, Workout y Yumiwi.